Quel est ce nouveau prêt pour vous aider à rénover votre logement?

L'État a ressorti du placard une aide qui existait depuis 2015 mais qui n'avait jamais été utilisée. Les banques vont-elles le proposer à leurs clients?

Mieux accompagner les ménages et réduire au maximum leur reste à charge (ce qu'ils doivent payer de leur poche). C'est dans ces deux domaines que le gouvernement doit s'améliorer pour inciter les Français à rénover leur logement. Pour le premier, l'exécutif a promis de mettre en place une sorte de guichet unique: chaque bénéficiaire de Ma Prime Rénov', la nouvelle aide financière pour financer les travaux d'énergie, devra être suivi par un tiers - privé ou public - qui lui expliquera quels travaux réaliser, quels artisans solliciter et comment obtenir l'aide. Coût total? 1600 euros par logement. Un projet ambitieux en sachant que le gouvernement vise 700.000 à 800.000 demandes pour 2021.

L'exécutif doit aussi faire mieux en matière de financement. Ma Prime Rénov' a du succès mais l'aide moyenne peine à dépasser les 3000 euros. Un peu faible pour rénover de fond en comble un logement. D'ailleurs, le gouvernement ne s'en cache et incite les ménages à solliciter également des aides privées. De quoi donner quelques maux de tête aux Français. L'exécutif a également mis en place un nouveau prêt pour aider les ménages qui n'ont pas les moyens de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

En réalité, il n'est pas vraiment nouveau. C'est un dispositif qui est prévu par la loi depuis 2015 mais qui n'a jamais été utilisé par les banques. Son nom? Le prêt avance mutation (PAM). Concrètement, si vous n'avez pas les moyens de payer votre part dans le cadre d'une rénovation globale, vous pouvez demander cette aide garantie par une hypothèque (à hauteur du montant du prêt augmenté des intérêts).

L'État accorde sa garantie

Vous la percevez sous forme de versements périodiques et ne remboursez, chaque mois, que les intérêts. Le capital le sera une fois le bien vendu ou transmis par héritage. Pour un prêt de 10.000 euros au taux fixe de 2%, les charges d'intérêt s'élèveraient à 17 euros par mois, selon les estimations d'Olivier Sichel, numéro 2 de la Caisse des dépôts qui a proposé ce PAM dans un rapport rendu en mars dernier au gouvernement. Le coût serait d'un peu plus de 37 euros pour un prêt de 30.000 euros octroyé à 1,5%.

Le gouvernement a donc décidé de ressortir du placard une aide qui s'adresse aux propriétaires modestes ou âgés voire qui possèdent une passoire thermique (au nombre de 4,8 millions en France, NDLR) et qui ont souvent des difficultés à obtenir un crédit. Et c'est là où le bât blesse pour les banques: ces populations sont-elles solvables? Les banques sont surveillées par les autorités financières qui leur imposent des conditions d'octroi de plus en plus strictes.

Pour parer à tout défaut de remboursement, l'État a promis d'accorder sa garantie qui sera fixée à hauteur de 75% de la perte éventuelle si le produit de la vente du bien ne permet pas de rembourser le «reste à charge» des travaux de rénovation. Reste à savoir si ce geste convaincra les banques. Pour l'heure, deux établissements se sont engagés à proposer ce prêt à leurs clients au début de l'année 2022: le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Les autres modalités de ce prêt, et notamment les conditions de ressources, doivent être finalisées d'ici la fin de l'année.