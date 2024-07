Que va devenir cet arbre centenaire qui perturbe la construction d’un programme immobilier?

Faut-il couper un if centenaire ou le déplacer dans un autre espace? L’agglomération de la Rochelle a été confrontée à ce dilemme pour construire un programme immobilier neuf.

L’avenir de l’arbre datant de 150 ans , haut de 17 mètres pour 12 mètres d’envergure, qui prend place sur le parking de la salle municipale de l’Oratoire, dans le centre historique de La Rochelle, demeurait incertain. Au total, 32 logements aménagés dans un bâtiment datant du 17e siècle et 11 nouveaux logements de haut standing avec terrasses et jardins aménagés sur l’ancien parking vont voir le jour sur un terrain qui appartenait à la Ville. Le fameux arbre devait être coupé ou déplacé dans une zone boisée, selon Sud-Ouest .

« Il était compliqué de garder l’arbre. On avait réfléchi à la possibilité de le replanter sur un espace vert plus loin mais il a besoin de son environnement et vu sa taille, il n’est pas évident à déplacer », explique le cabinet du maire au Figaro . Couper l’arbre aurait entraîné un surcoût de 138.000 euros (valeur monétaire de l’arbre déterminée avec l’outil «Barème de l’arbre») pour le promoteur et cette action n’aurait pas manqué de susciter un tollé de la part de la population locale. D’autant plus que cet arbre est un if commun, un arbre sacré pour les Celtes, symbole de mort. Autant choisir entre la peste et le choléra, donc.

L’if maintenu dans son environnement d’origine

Une solution plus adéquate, susceptible de contenter tout le monde, a été choisie. L’if va rester sur la même parcelle mais va juste être déplacé de quelques dizaines mètres. Il va donc être déraciné et replanté dans le même environnement, à l’autre bout du terrain. « Une étude phytosanitaire montre que l’arbre va supporter le déplacement. L’enjeu, c’est de ne pas abîmer le réseau racinaire », promet le cabinet du maire. Il sera ainsi l’élément fort du futur jardin d’apparat de 800 mètres carrés. « Nous sommes attentifs au fait que les arbres survivent face au réchauffement climatique », assure le cabinet du maire. Le permis de construire devrait être signé dans l’été. Plus rien désormais ne perturbe le bon déroulement de la construction de l’immeuble. Le projet désormais porté par un autre promoteur, Domova, devait être achevé début 2023 mais il sera donc terminé bien plus tard. Tout est bien qui finit bien.