Que fait la banque avec l'argent de mon Livret A ?

Le Livret A figure en tête de liste des placements favoris des Français (© philippe Devanne - stock.adobe.com)

L'encours d'épargne des particuliers s'est envolé en 2020 portant à 323 milliards d'euros le total des sommes déposées sur les Livrets A. De l'argent que les banques réinvestissent à leur tour. Mais pour quoi faire ?

Par MoneyVox

Le Livret A figure en tête de liste des placements favoris des Français. Cette préférence historique explique le nombre record de contrats détenus, 55 millions, dans l'hexagone. Malgré un taux de rémunération qui plafonne à 0,50% net, les épargnants apprécient toujours sa grande souplesse. L'épargne accumulée sur ce support est réutilisée par les banques. Mais dans quelle optique ?

Le Livret A, un livret réglementé

Le Livret A occupe une place de premier choix dans le cœur des Français. Libres de déposer et de retirer leur argent à tout moment, ils profitent également d'une rémunération nette de toute imposition. Un taux qui a néanmoins atteint son plus bas niveau le 1e février 2020. Ce type de placement est dit « réglementé ». Son taux, son plafond et l'ensemble de son fonctionnement sont les mêmes d'une banque à l'autre.

De leur côté, les établissements financiers ont l'obligation de déposer la majorité de l'épargne collectée sur des livrets réglementés auprès de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Fin 2019, l'Observatoire de l'épargne réglementée notait ainsi que la proportion reversée était de 59,50 %. Des fonds que la CDC réemploie en octroyant des crédits et des financements à d'autres acteurs de l'économie du pays.

Où va l'argent centralisé par la CDC ?

La CDC gère donc la majorité de l'épargne réglementée constituée en France. Au total, ce sont 263 milliards d'euros dont elle dispose (244 milliards provenant directement des Livrets A).

Sans aucun doute, le financement du logement social est l'utilisation la plus connue du grand public. Les fonds accumulés dans les Livrets A, mais aussi les Livrets de développement durable et solidaire, permettent à la CDC de prêter de l'argent aux bailleurs HLM afin de construire et/ou de rénover des logements sociaux. En 2019, ce budget a représenté 166 milliards d'euros.

Philippe Crevel du Cercle de l'épargne livre l'analyse suivante : « Le fait que les encours du Livret A financent le logement social est plutôt connu. En revanche, le grand public est probablement moins au fait que les deniers placés sur le Livret A financent aussi les PME, les collectivités locales voire la dette de l'Etat... ». Si ces utilisations sont moins connues, cela tient essentiellement au fait que les budgets alloués sont très inférieurs au logement social : 84 milliards d'euros pour les placements sur des « actifs de taux », c'est-à-dire des obligations ou des emprunts d'Etats ; 24 milliards d'euros pour les prêts aux collectivités locales ; 13 milliards d'euros pour des placements en actions et 1,1milliard d'euros pour des prêts aux PME ou pour le microcrédit.

Qu'est ce qui amène la CDC à placer une partie de votre épargne sur les actions et autres produits financiers ? « C'est ce qui lui permet d'assurer la liquidité », souligne Philippe Crevel. Il s'agit de la capacité à retirer de l'argent facilement et rapidement.

À quoi est destinée l'épargne conservée par les banques ?

Les banques françaises gardent en réserve 40,50% des encours des livrets réglementés de leurs clients. L'utilisation de cet argent est encadrée par la loi. Ainsi, 80 % de l'encours doit servir au financement de PME ; 10 % pour les projets écologiques ; 5 % pour l'économie sociale et solidaire et

5% à leur guise.

En plus d'être contraintes par le Code monétaire et financier dans l'utilisation de l'épargne collectée, les banques sont tenues de publier chaque année un récapitulatif des investissements réalisés afin d'offrir la plus grande transparence possible à leurs clients.