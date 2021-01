Quand un maire écolo accepte de faire construire des bureaux «Covid»

D'ici fin 2002, une ancienne friche de bureaux sera réhabilitée et remplacée par un bâtiment bioclimatique, près de Nice.

Un maire écolo qui accepte de faire construire des bureaux, c'est possible! À Valbonne, petite commune située à une trentaine de kilomètres de Nice, Joseph Cesaro, fraîchement élu en juin dernier, a dit oui à un tel projet, en collaboration avec le directeur général adjoint de la Communauté d'agglomération Alexandre Follot. Non sans avoir imposé ses exigences: réhabiliter un site vide depuis 3 ans et diminuer les surfaces au sol imperméabilisées.

Le promoteur a dit banco! Baptisé «The Hive» (la ruche) parce que situé au cœur de la technopole de Sophia Antipolis (voir la carte ci-dessous), cet immeuble de trois étages (environ 3000 m² au total, à acheter ou à louer), entouré de verdure (voir notre diaporama en illustration principale), sera un bâtiment bioclimatique. «Nous ne voulions pas construire un simple immeuble de bureaux mais un immeuble intégré à son environnement et faire en sorte que les futurs salariés s'y sentent bien, presque comme chez eux», raconte Alexandre Marion, directeur gérant d'Etxe Promotion.

Tout en prenant en compte la nouvelle donne liée à la crise sanitaire. Car, si le produit «bureau» n'est pas mort, malgré le développement du télétravail, il devra désormais être exploité différemment. «Nous avons conçu l'immeuble de telle sorte que les étages soient indépendants les uns des autres, limitant ainsi les flux de personnes, poursuit le maître d'ouvrage. Les plateaux seront par ailleurs pourvus de ventilations individualisées».

Individualiser mais aussi partager. Chaque étage (les deux premiers de 1000 m² chacun et le dernier de 700 m²) disposera de bureaux individuels mais aussi d'espaces collaboratifs. À chaque étage, une terrasse privative mais au dernier, un toit-terrasse de 600 m² où l'ensemble des occupants pourront se répartir. «Nous avons prévu d'installer sur le toit-terrasse, des ruches, qui disposeront de caméras, et de répandre des odeurs d'oliviers, de romarin.... Chacun pourra récolter du miel de Sophia, à l'aide d'apiculteurs». Au sommet, les occupants auront également le privilège de pouvoir compter sur des salles de réunion dotées de puits de lumière naturelle pour optimiser l'éclairage.

Et ce n'est pas tout. Si les automobilistes pourront gare leur voiture dans l'une des 115 places de parking, les adeptes de cyclisme seront également bien lotis. Ils auront à disposition des pistes cyclables, qui relient la gare routière - où ils récupéreront leur vélo dans un box - à l'immeuble, des bornes de recharge et un local où ils pourront déposer leur vélo, prendre leur douche et se changer. Ce qui a valu, pour cela, un label «Cycling Score Gold» au projet. «Les gens ne veulent plus de bâtiments standards mais des immeubles vivants et adaptables, conclut Alexandre Marion. Les plateaux de «La ruche» sont individualisés mais peuvent aussi être 100% mixtes, hors crise». En espérant que ce sera le cas, une fois l'immeuble livré, fin 2022.