Quand les contribuables louent… «la courtoisie» des agents du fisc

C’est ce qui ressort d’une enquête annuelle réalisée par Bercy dans laquelle 95 % des particuliers ont été satisfaits du site impots.gouv.fr en 2021.

Si, comme le montre une récente enquête Harris Interactive pour le Conseil des prélèvements obligatoires, 62 % des Français pensent payer trop d’impôts , au moins n’ont-ils pas en plus la désagréable sensation d’être maltraités par leur percepteur! Au contraire, l’enquête annuelle réalisée par Bercy sur le sujet montre que 95 % des particuliers ont été satisfaits du site impots.gouv.fr en 2021 (même niveau qu’en 2020) et qu’ils sont 88 % à l’avoir été des échanges qu’ils ont eus avec les agents du fisc.

Ainsi, 94 % louent «la courtoisie et l’amabilité des agents» , 92 % leur capacité à comprendre leurs besoins et 91 % la clarté de la réponse apportée… Ils considèrent en revanche que l’administration fiscale pourrait encore plus simplifier les démarches (60 %), raccourcir les délais de réponse et de traitement des dossiers (56 %) ou donner des réponses plus simples (55 %). À noter que les Français sont plus d’un tiers à ne jamais avoir de contact (ni par téléphone ni via le site) avec l’administration fiscale…

Plus globalement, la satisfaction générale des usagers à l’égard des services publics a atteint un taux de 73 % en 2021, indique le baromètre de l’Institut Paul Delouvrier. Avec le recul, les Français jugent plutôt positivement la manière dont les administrations ont fait face à la crise du Covid, les trois quarts d’entre eux estimant qu’elles ont «su assurer la continuité de service et adapter leurs modes de contact avec les usagers» - des jugements meilleurs que l’année précédente. Mais les Français sont quand même près de 40 % à estimer que depuis la crise sanitaire les services publics sont moins accessibles…

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour déclarer au mieux vos impôts et votre patrimoine ici .