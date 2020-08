Protéger sa maison pendant les vacances

Quand vient le moment tant attendu de partir en vacances, protéger sa maison devient indispensable pour éviter les risques de cambriolages. Des solutions simples et efficaces existent. Les voici.

iStock-PhonlamaiPhoto

Les solutions techniques pour protéger sa maison

Les autres moyens de protéger sa maison

Bien protéger sa maison suppose en premier lieu de sécuriser tous les points d'entrée : portail, portes, fenêtres, volets. Une porte blindée ou munie d'une serrure multipoint est primordiale pour la porte d'entrée comme pour celle du garage. Installer des barres de sécurité sur les volets à battants ou encore verrouiller les volets roulants est également indispensable. Aussi, faire le choix de sécuriser sa maison grâce à un dispositif d'alarme complet s'avère être une solution performante, car neuf cambrioleurs sur dix stoppent leur tentative dès qu'une sirène se déclenche. Il existe un vaste choix de systèmes d'alarme comprenant des détecteurs de mouvements positionnés dans les pièces principales, des détecteurs d'intrusion -- sur les portes et les fenêtres -- et des alarmes intérieures et extérieures sonores et lumineuses. Il est également possible d'équiper sa maison de caméras de surveillance qui s'activent dès qu'une personne passe dans le champ de vision et alertent le propriétaire immédiatement. Ces dispositifs sont par ailleurs pilotables à distance depuis un smartphone et permettent d'être alerté par SMS ou email dès qu'une intrusion se produit.Au côté des dispositifs techniques, il existe d'autres solutions pour protéger sa maison. La première consiste à faire croire qu'elle est toujours occupée en ayant entretenu son jardin juste avant de partir par exemple. Une haie taillée et une pelouse tondue donnent en effet l'impression que les occupants sont présents. Idem lorsque des lumières sont allumées ou que la TV fonctionne le soir. L'idée est de faire croire que les propriétaires sont toujours sur place. Aussi, avant de partir, avertir de son départ la gendarmerie, la police nationale ou la police municipale est une très bonne idée. C'est ce que propose le Ministère de l'Intérieur à travers l'opération « Tranquillité vacances ». Il suffit de remplir un formulaire à télécharger sur le site service-public.fr pour demander à ce que des rondes soient effectuées plusieurs fois par semaine dans le jardin et autour de la maison afin de s'assurer que personne n'ait tenté de s'introduire dans les lieux. Dans la même veine, il est possible de bénéficier des services d'une société de surveillance qui dépêchera des agents de sécurité sur place pour réaliser des passages quotidiens. Qui plus est, avertir ses proches ou ses voisins de son départ est une bonne disposition à prendre. Ils peuvent ainsi venir vérifier que la maison n'a pas fait l'objet d'une tentative d'intrusion et alerter les forces de l'ordre le cas échéant. Enfin, à l'heure des réseaux sociaux, rester discret sur le fait que l'on part en vacances -- et à plus forte raison durant un long moment et sur une longue distance -- est primordial. Nombre de propriétaires ont en effet été cambriolés après avoir publié des photos de leurs vacances sur les réseaux sociaux.