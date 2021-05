Produire son énergie solaire avec Beem

Le solaire vous tente mais vous paraît cher et inaccessible ? Quatre entrepreneurs ont eu l'idée de créer des kits solaires à installer soi-même. Et « Beem » !

Produire son e?nergie solaire avec Beem

Quatre hommes et un projet

Que contient le kit Beem ?

Kit Beem : installez, branchez, produisez et consommez

Informations supplémentaires

Ralph Feghali, Arthur Kenzo, Pierre-Emmanuel Roger et Rob Spiro composent le quatuor à l'origine de Beem. Ralph Feghali, passionné par les énergies renouvelables, souhaite rendre le solaire accessible à tous. Arthur Kenzo, designer industriel, veut révolutionner le quotidien des usagers avec des produits et expériences novateurs. Pierre-Emmanuel Roger, ingénieur, a travaillé sur le lancement du premier moteur hybride du groupe automobile Renault. Enfin, Rob Spiro est le directeur général de la start-up Imagination Machine qui aide notamment à accélérer le développement de Beem. Ces « Quatre Fantastiques » ont eu l'idée de créer un kit solaire destiné aux particuliers, propriétaires comme locataires.Le kit Beem inclut plusieurs éléments : 4 modules solaires Beem d'une puissance de 75 Watt avec deux designs possibles (neutre et floral) ; 4 fixations Beem pour une installation en façade ou au sol ; 1 micro-onduleur intégré derrière l'un des quatre modules et qui convertit le courant direct en courant alternatif utilisable par les équipements des usagers ; 1 BeemBox pour suivre la production d'électricité en temps réel et mesurer son impact ; 1 jeu de connexions ; Tous les autres éléments nécessaires à l'installation. Le kit Beem est garanti trois ans. Livré sous 30 jours, il est vendu au prix de 680 euros payable en quatre fois. La livraison en France métropolitaine est offerte.Il suffit de quelques minutes pour installer le kit Beem au sol ou au mur. Nul besoin d'être un as du bricolage, le kit est synonyme de simplicité et de rapidité d'installation. Une fois le kit installé, il faut le brancher. L'onduleur se synchronise alors avec le réseau Enedis. Le courant continu est converti en courant alternatif (220 V) et est employé par vos divers équipements (box Internet, réfrigérateur...). « Un électron Beem autoconsommé, c'est un électron de moins acheté à votre fournisseur ! » L'objectif de la firme est de permettre aux particuliers de produire de l'électricité verte et locale mais également moins chère. « En moyenne en France, un kit Beem produit l'équivalent de ~15 % de la consommation d'un ménage (hors chauffage). »Vous vous posez des questions sur ce kit ? Voici quelques informations bonus : L'emploi d'un kit Beem ne requiert que 2,5 mètres carrés de surface au soleil ; Le kit Beem se branche sur une prise standard ; L'électricité autoproduite est instantanément employée par les appareils qui consomment toute la journée ; Du côté des démarches administratives, il faut informer Enedis via une convention d'autoconsommation. Parfois, une déclaration en mairie est nécessaire ; Un panneau solaire a une durée de vie supérieure à 20 ans et se recycle ; Si vous produisez plus que vous ne consommez, votre électricité solaire est injectée gratuitement sur le réseau ; Les kits Beem sont évolutifs et on peut en connecter jusqu'à trois en les branchant à la même prise.