Le prêt relais permet à un acheteur de financer l'acquisition d'un nouveau bien immobilier avant d'avoir vendu son bien actuel. Il concerne donc essentiellement les propriétaires qui changent de résidence principale. Quels sont les avantages et les inconvénients du prêt relais ?

Prêt relais, pour ou contre ?-iStock-M-KOIZUMI

Qu'est-ce qu'un prêt relais ?

Nombreux sont les propriétaires qui souhaitent trouver un bien avant de vendre le leur, afin de sécuriser leur départ, mais il est souvent difficile de coordonner l'achat d'une nouvelle maison avec la vente de celle que l'on habite. Faire coïncider ces deux étapes est la fonction essentielle du prêt relais (appelé également crédit relais). Il permet d'assurer au mieux cette délicate période de transition et de gérer le décalage de trésorerie. Le prêt relais est un crédit sur une courte durée, le plus souvent sur un an renouvelable une fois, qui s'adresse aux personnes déjà propriétaires et aux investisseurs locatifs. Les primo-accédants sont donc exclus de ce dispositif. Le principe repose sur une avance de la banque correspondant à une partie (de 50 à 80 %) de la valeur du bien à vendre. Si le crédit n'est pas soldé pour la maison actuelle, la banque retranche le capital restant dû du montant du prêt relais. En fonction de la situation du vendeur/acheteur, il existe trois formes de prêts relais : le prêt relais sec (l'avance accordée par la banque couvre le montant du nouvel achat, si sa valeur est inférieure à celle du bien vendu) ; le prêt relais acquisition (prêt relais unique reprenant l'ancien et le nouveau prêt, lorsque le coût du nouveau logement est supérieur à la valeur du bien vendu) ; le prêt relais rachat (rachat des prêts en cours par une autre banque, afin de regrouper toutes les mensualités).

Avantages et inconvénients du prêt relais

L'avantage majeur du prêt relais est de rallonger jusqu'à deux ans le délai de vente, ce qui permet au vendeur de ne pas être obligé de baisser le prix pour vendre le bien rapidement. Il lui évite également de prendre une location entre les deux étapes (ce qui engendre un déménagement supplémentaire), et de passer à côté d'une opportunité immobilière intéressante, voire d'un coup de cœur. Par contre, le risque est de ne pas trouver un acquéreur pour sa maison avant la fin du crédit. Dans ce cas, la banque a le droit de demander le remboursement du prêt à la date qui était convenue à la souscription du crédit relais. Elle a également la possibilité de transformer ce dernier en prêt classique, mais cette solution est susceptible d'augmenter notablement le montant des mensualités. La solution d'un prêt relais n'est donc pas conseillée si le bien à vendre risque de ne pas trouver preneur facilement (localisation peu attractive, mauvais état du logement, nuisance dissuasive...). Dans ce cas de figure, il est plus raisonnable d'attendre d'avoir vendu son logement pour en acheter un autre, ou de baisser son prix s'il n'est pas vendu quelques mois après la signature d'un prêt relais. L'option du crédit relais présente aussi l'inconvénient du taux d'intérêt, souvent supérieur à celui d'un crédit immobilier classique.