Prêt immobilier : pourquoi le PEL séduit de nouveau les Français ?

Le PEL redevient compétitif dans ce contexte marqué par le bouleversement du marché immobilier. (Illustration) (Pixabay / rawpixel)

Un retour inattendu. Après avoir été un placement populaire pendant plusieurs années, le PEL (Plan épargne logement) a connu un important déclin entre 2016 et 2023. Or les choses pourraient bien changer selon les données de la Banque de France, qui attestent d'un engouement nouveau pour ce produit d'épargne. Un attrait qui serait lié aux difficultés actuelles du marché de l’immobilier, comme l'explique SeLoger .

Un intérêt moindre

Durant la décennie précédente, marquée par des taux immobiliers bas, le PEL était moins intéressant pour les épargnants. Il présentait en effet un rendement plus faible que le Livret A ou le Livret d’épargne populaire, moins restrictifs. La spécificité du PEL, qui permet de contracter un prêt immobilier à un taux fixe dès l'ouverture du compte, avait moins d’utilité puisque les banques proposaient des crédits classiques aux taux très bas, régulièrement inférieurs à 1,5 %. De fait, le PEL était donc employé comme simple support d’épargne qui était clôturé au moment du prêt.

Entre 2016 et 2023, le nombre de PEL en circulation est ainsi passé de 15 millions à 9,9 millions. Selon la Banque de France, le nombre de nouveaux PEL ouverts est toutefois passé de 700 000 en 2022 à 1,1 million en 2023. Si ces chiffres doivent être contrebalancés par la fermeture de 1,3 million de PEL cette année-là (soit 500 000 de plus qu’en 2022), ils attestent toutefois d’un regain d’intérêt pour ce placement.

Des prêts compétitifs

Les taux d’intérêt des crédits immobiliers ayant explosé avec l’inflation depuis 2022, le PEL permet désormais d’avoir un prêt à un taux fixe plus avantageux que les prêts classiques proposés par les banques. En 2023, ce taux était par exemple de 3,2 %, alors que les banques proposaient des crédits aux alentours de 3,8 %. En 2024, il est de 3,45 % contre des crédits traditionnels à 4 %. En parallèle, le PEL offre depuis 2024 un rendement de 2,25 % (contre 2 % en 2023), soit un taux assez attractif pour un produit d'épargne sécurisé, bien que moindre par rapport au Livret A.

En clair, cette double possibilité de rendements accrus et d'obtention d'un prêt compétitif rend le PEL plus séduisant. À noter cependant qu’il faut que le compte soit ouvert depuis plus de quatre ans pour pouvoir bénéficier du prêt logement. Ce sont donc ceux qui ont anticipé, en ouvrant en PEL entre 2016 et 2020 avec un taux d’emprunt fixé à 2,2 %, qui sont aujourd’hui récompensés. Pour les autres, il faudra attendre de voir l'évolution des taux d'intérêt dans les prochaines années.