Prêt immobilier : méfiez-vous de l'assurance perte d'emploi

Lorsque l'on souscrit un crédit immobilier, la crainte de perdre son travail est bien présente. Est-il intéressant de souscrire une assurance perte d'emploi ?

Par MoneyVox,

8% : c'est le taux de chômage en France au quatrième trimestre 2020. Un chiffre en recul, mais cette fausse amélioration ne trompe personne. La raison ? Le nombre croissant de Français qui arrêtent de chercher un emploi en cette période difficile. Face à la crainte de perdre son emploi et son niveau de revenu, il peut être tentant de souscrire une garantie perte d'emploi en plus de l'assurance emprunteur pour son crédit immobilier. Mais cela vaut-il le coup ? Pas si sûr...

Qui peut souscrire une assurance perte d'emploi ?

En complément de l'assurance décès, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail, la garantie perte d'emploi permet, sur le papier, de protéger un emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier. L'objectif : prendre en charge la mensualité en cas de chômage. Cette assurance est entièrement facultative, mais ne s'adresse pas à tout le monde. En général, il faut être salarié, en CDI depuis au moins 6 mois et être âgé de moins de 50 ans. Si vous êtes en interim, en CDD, en période d'essai, en micro-entreprise ou dirigeant d'une société, vous ne pourrez donc pas y prétendre.

Que couvre vraiment une assurance perte d'emploi ?

Si l'on s'en tient à son nom, l'assurance perte d'emploi peut sembler intéressante. Toutefois, la réalité est plus complexe. Seules les pertes d'emploi involontaires sont couvertes. De fait, impossible d'activer cette garantie lors d'une démission ou d'une rupture conventionnelle. Mais cela va encore plus loin : les licenciements pour faute et le chômage partiel ne sont pas couverts. Restent donc uniquement les licenciements économiques. Or, ils sont très loin de représenter la majorité des pertes d'emploi : la Dares estimait à seulement 134 500 le nombre de licenciements économiques sur l'année 2018.

L'assurance perte d'emploi : ces petites lignes à ne pas négliger

Comme tout contrat, les petites lignes contenues dans les conditions générales des assurances perte d'emploi sont à prendre en compte. Bien qu'elles différent en fonction des assureurs et des banques, plusieurs points communs reviennent régulièrement.

1. Le délai de carence

Lors de la souscription d'un prêt immobilier, l'assurance perte d'emploi ne peut être mise en jeu qu'après un délai allant de 6 à 12 mois en fonction de la compagnie d'assurance. En cas de perte d'emploi pendant ce laps de temps, aucune indemnisation n'est versée.

2. Le délai de franchise

Entre le moment de la perte d'emploi ou du début d'indemnisation par Pôle emploi, un délai allant jusqu'à 6 mois peut s'écouler pour pouvoir demander la mise en jeu d'une assurance perte d'emploi. Un délai de franchise durant lequel aucune prise en charge n'est versée.

3. Le montant de l'indemnisation

Vous pensiez pouvoir obtenir le remboursement total de votre mensualité de prêt grâce à l'assurance perte d'emploi ? Détrompez-vous. Dans la majorité des cas, l'assureur ou la banque calcule la différence entre l'ancien salaire et l'allocation chômage pour déterminer le montant réellement payé.

Combien coûte une assurance perte d'emploi pour un prêt immobilier ?

D'après le courtier Magnolia, l'assurance perte d'emploi « coûte entre 0,3% et 1% du capital emprunté selon l'âge et la profession de l'emprunteur ». Une somme d'argent non négligeable, qui peut parfois faire amener le prix de la cotisation mensuelle à être multiplié par deux. Pour les ménages qui ont déjà un taux d'endettement élevé, cette surprime peut alors leur empêcher l'accès au crédit ou, du moins, peser lourd dans leur budget mensuel. Parfois même, le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum légal applicable à un crédit, peut être dépassé.