Immobilier : quel sera le prix du mètre carré à Paris à la rentrée ?

La hausse n’épargne ni la petite ni la grande couronne. Illustration. (TheDigitalArtist / Pixabay)

Depuis le recul des taux de crédit, passés de 4 % fin 2023 à un peu plus de 3 % récemment, le marché immobilier s'est rapidement redynamisé, entraînant une reprise des achats et une baisse des prix. À Paris, le prix du mètre carré a cependant connu une légère hausse sur un an, et devrait encore croitre en septembre, rapporte Capital , ce jeudi 31 juillet 2025.

2,5 % de hausses en un an

Selon les récentes données des notaires du Grand Paris, le prix moyen au mettre carré atteint désormais 9.530 euros, soit une augmentation annuelle de 1 %. Une tendance qui s'appuie sur un rebond de 9 % des ventes entre les mois de mars et mai. Et d'après les avants-contrats signés sur cette période, le prix moyen devrait se situer autour des 9.750 euros en septembre. Une hausse de 2,5 % en un an.

Selon le réseau d'agences Laforêt, « fin mars, les prix se trouvaient encore sous la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré dans 11 arrondissements. Ils ne sont plus que 10 dans ce cas aujourd'hui » . Autre indicateur d’un marché plus favorable aux vendeurs : la marge de négociation est tombée à 2,9 %, en baisse de 1,67 point sur près d'un an.

Hausses prévues en petite et grande couronne

La hausse n’épargne pas la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis), où les notaires prévoient une progression des prix de 2,7 % d’ici septembre, ramenant le prix moyen au-dessus de 5.000 euros. En grande couronne (Yvelines, Essonne, Val-d’Oise, Seine-et-Marne), la hausse attendue est encore plus marquée : +4,1 % sur un an, alors que les prix y restent nettement inférieurs (3 180 euros/m² en moyenne).

Ces évolutions marquent un tournant : en petite couronne, les prix n’avaient progressé que de 0,3 % entre mars et mai ; en grande couronne, ils reculaient encore légèrement sur la même période (-0,1 %). Pour les notaires, cette dynamique s’explique par l’anticipation, par les vendeurs, d’une demande redevenue plus active.