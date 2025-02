Première acquisition européenne pour la SCPI Eden aux Pays-Bas : un démarrage prometteur

La SCPI Eden – nouveau fonds d'investissement immobilier lancé par Advenis REIM – vient de concrétiser sa première acquisition aux Pays-Bas, marquant ainsi son entrée sur le marché de l'Europe du Nord. Cette première opération intervient moins d'un mois après l'ouverture du fonds à l'épargne publique, démontrant la capacité de la société de gestion à déployer rapidement sa stratégie d'investissement européenne.

Un actif mixte stratégiquement positionné

L'immeuble ciblé par la SCPI Eden , situé à Utrecht (quatrième ville des Pays-Bas), conjugue espaces de bureaux et surfaces dédiées à la formation. D'une superficie totale de 2 735 mètres carrés, il se distingue par ses performances environnementales avec notamment une classification énergétique optimale (DPE-A selon les normes néerlandaises) et des équipements modernes incluant des panneaux photovoltaïques et des infrastructures pour véhicules électriques.

Un investissement aux fondamentaux solides

L'opération – négociée pour 3,7 millions d'euros hors droits – présente des caractéristiques financières attractives avec un taux de rendement à l'acquisition de 9,01% hors droits.

De plus, l'actif bénéficie d'une occupation totale par Partou BV, leader néerlandais des services de garde d'enfants, avec un engagement locatif ferme de 8,5 ans. Le locataire, qui gère plus de 700 établissements aux Pays-Bas et dispose d'une présence internationale, affichait un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros en 2023.

Plus de 1,2 milliard d’euros déjà investis en Allemagne et en Espagne

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification géographique d' Advenis REIM qui gère déjà plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs, dont 90% sont investis en Allemagne et en Espagne.

La SCPI Eden – classée article 8 au sens du Règlement Disclosure – vient compléter une gamme de produits d'investissement déjà riche, comprenant notamment les SCPI Eurovalys (Allemagne) et Elialys (Europe du Sud).

Un positionnement différenciant

La SCPI Eden se distingue par son positionnement sans frais de souscription, une caractéristique rare sur le marché des fonds immobiliers. Elle cible des actifs européens diversifiés en phase avec les tendances de long terme, tout en mettant l'accent sur la performance énergétique et l'amélioration continue du patrimoine.

Cette approche s'appuie sur l'expertise d'Advenis REIM dans la gestion active d'actifs immobiliers européens, avec des équipes expérimentées, implantées localement.

Une stratégie axée sur la diversification européenne

Cette première acquisition de la SCPI Eden témoigne de la capacité d'Advenis REIM à identifier et concrétiser rapidement des opportunités d'investissement sur de nouveaux marchés européens. La société de gestion, qui accompagne déjà 555 locataires positionnés sur 94 immeubles en Europe, poursuit son développement en s'appuyant sur une stratégie d'investissement axée sur la diversification géographique et la performance durable des actifs.

Pour Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM, cette opération aux Pays-Bas démontre l'attractivité du positionnement de la SCPI Eden auprès des investisseurs et valide la pertinence de sa stratégie d'expansion en Europe du Nord. La société de gestion rappelle toutefois que, comme tout placement immobilier, l'investissement dans la SCPI Eden doit s'envisager sur le long terme, avec une durée de placement recommandée de huit ans minimum.