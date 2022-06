Premier investissement en Irlande et nouvelle acquisition madrilène pour la SCPI Iroko ZEN

La SCPI Iroko ZEN vient d’annoncer pour plus de 13 millions € de nouveaux investissements immobiliers sur les marchés européens, portant à 43% la quote-part de son patrimoine situé hors de nos frontières, post-acquisitions. Pour la première fois, la SCPI Iroko Zen met un pied en Irlande avec un actif mixte à 10,1 millions € au sud de Dublin, et un autre investissement de 3,2 millions € vient renforcer sa présence à Madrid.

La SCPI Iroko Zen s’implante pour la première fois en Irlande

Alors que sa présence était jusqu’à présent limitée à deux pays européens hors France (Allemagne et Espagne), Iroko Zen a mis un premier pied en Irlande avec l’acquisition d’un ensemble immobilier neuf à Rathfarnham, dans la banlieue sud de Dublin. Il s’agit d’un actif composé de deux bâtiments : un supermarché de 1.470 m 2 entièrement loué au groupe de distribution britannique Tesco avec un bail de 20 ans dont 10 fermes, et une crèche de 591 m 2 exploitée par la société Safari Childcare, qui bénéficie d’un contrat de location sur 25 ans, dont 10 d’engagement ferme. Cette acquisition irlandaise a été finalisée pour un montant de 10,1 millions € hors droits et procure un rendement locatif immédiat de 5,25% à la SCPI Iroko Zen . Le nouvel actif immobilier qui intègre le portefeuille est noté BER « A », une étiquette environnementale qui désigne les biens les plus performants en termes de dépenses énergétiques. D’autre part, le site de Rathfarnham va prochainement accueillir la livraison d’un nouveau programme immobilier résidentiel, « White Pines », qui permettra à 640 familles de s’installer sur une superficie totale d’environ 14 hectares, garantissant un haut niveau de fréquentation du nouveau supermarché et un taux de remplissage optimal pour la crèche. « Cette première acquisition en Irlande nous permet de nous positionner sur un actif en parfaite adéquation avec notre stratégie : un ensemble neuf, présentant une excellente performance énergétique, occupé par un supermarché alimentaire et une crèche, des utilisateurs pérennes, en ligne avec les besoins des usagers et en respect de notre politique ESG et de notre label ISR » résume Marion Bertrand, Investment Manager d’ Iroko Zen .

Renforcement de la SCPI Iroko Zen sur le marché immobilier madrilène

C’est la seconde acquisition de l’année pour la SCPI Iroko Zen dans la capitale espagnole, après celle d’un immeuble de bureaux de 780 m 2 dans le quartier central des affaires au mois de mars. Cette fois-ci, Iroko Zen a posé ses valises à Leganes, une ville située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Madrid. Ce nouvel actif est un immeuble à usage mixte de bureaux et d'activités développant une surface locative de 2 200 m². Il est occupé par la société Mercortecresa, spécialisée dans la protection incendies, avec un bail ferme de 10 ans signé en 2020. Cet investissement a été réalisé pour un montant de 3,2 millions € hors droits avec un taux de rendement immédiat de 5,40% (non garanti). L’actif est localisé au coeur du parc scientifique, technologique et d’affaires de cette commune d’environ 180.000 habitants, et profite d’une excellente desserte routière avec un accès direct à la M40 et à l’autoroute A42. « Ce parc a été créé à l’initiative de la Communauté de Madrid et la ville de Leganes, en collaboration avec l'Université Carlos III de Madrid. Il est né avec le double objectif de renforcer la recherche et créer un climat favorable aux entreprises pour développer leur culture de l'innovation technologique, afin d'accroître leur compétitivité et d'améliorer la coordination des secteurs public et privé dans les domaines scientifiques et technologiques. On y trouve des sociétés telles que Thales, Otis, Volkswagen, PSA ou encore Coca-Cola » précise la société de gestion Iroko dans son communiqué. Phong Hua, Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN , conclut à propos de ces deux acquisitions réalisées en Irlande et en Espagne : « Avec cette acquisition en Irlande et le renforcement de notre position en Espagne, nous sommes fiers de poursuivre notre programme d’acquisitions en corrélation avec le déploiement de notre collecte qui s’est fortement accélérée ces derniers mois ».