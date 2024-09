Prélèvement à la source de l’IR / calcul et modification du taux-iStock-dragana991.jpg

Le calcul du taux

Depuis 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source, cela signifie qu’il est directement déduit des salaires des contribuables. Le paiement de l’impôt sur le revenu est donc étalé sur une période de 12 mois. Le taux de prélèvement est quant à lui calculé par l’administration fiscale en fonction de la déclaration de revenus de l’année précédente et transmis aux employeurs pour qu’ils puissent l’appliquer sur les bulletins de salaire. Ce dernier est fondé sur les revenus déclarés, ainsi que sur la situation familiale, le nombre de personnes à charge ou encore les frais déductibles. Le taux s’obtient en divisant le montant de l’impôt sur le revenu par le montant des revenus, en appliquant la formule suivante : [Impôt sur le revenu total avant réductions et crédits d'impôt × (revenus imposables soumis au prélèvement à la source ÷ totaux revenus imposables)] ÷ revenus soumis au prélèvement à la source] × 100.

Modifier son taux

Les règles fiscales évoluant chaque année, les contribuables sont tenus de consulter les sources officielles, et d’effectuer les demandes de modification nécessaires. Ceux dont le taux de prélèvement à la source n’est pas assez ou trop élevé peuvent le faire modifier en ligne. Le changement s’effectue sur le site impots.gouv.fr, via l’onglet « PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ». En cliquant sur « actualiser suite à une hausse ou une baisse de revenus », les contribuables peuvent renseigner un changement de situation au sein de leur foyer fiscal, des évolutions salariales ou encore de nouvelles charges déductibles (frais réels, pension alimentaire versée, versement sur le plan d’épargne retraite (PER), etc.). Pour éviter de payer trop d’impôts, ou d’avoir à rembourser l’administration fiscale a posteriori, les contribuables doivent systématiquement modifier leur taux en cas de changements de situation familiale, d’augmentation ou de diminution de salaire. À noter : En cas de différence notable entre le taux de prélèvement à la source et le taux réel d’imposition, les contribuables devront s’acquitter du résiduel non payé entre septembre et décembre de l’année suivant la déclaration. Dans les cas où le montant d’impôt payé est supérieur à la somme due, les contribuables sont directement remboursés par l’administration fiscale entre juillet et août.