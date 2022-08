Prélèvement à la source de l'impôt : qui a intérêt à choisir le taux neutre ?

Vous pouvez opter pour taux neutre pour garder la confidentialité sur vos revenus. (© DR)

La plupart de vos revenus sont soumis chaque mois au prélèvement à la source (PAS) au taux propre à votre foyer fiscal calculé par le fisc. Mais dans certaines situations, vous pouvez choisir à tout moment un autre taux en demandant qu’un taux neutre ou un taux individualisé vous soit appliqué.

Vos salaires ou pensions de retraite sont ponctionnés tous les mois d’une retenue à la source selon un taux personnalisé déterminé par le fisc en fonction des derniers revenus déclarés par votre foyer fiscal.

S’il ne vous convient pas, vous pouvez si vous le souhaitez opter pour un taux neutre ou un taux individualisé. Une telle option n’a pas d’impact sur votre impôt final mais vous permet de mieux piloter votre trésorerie. Elle peut être exercée ou dénoncée à tout moment. À vos calculettes !

Taux neutre pour garder la confidentialité sur vos revenus

Si vous ne faites rien, c’est le taux personnalisé calculé par le fisc qui s’applique automatiquement. Si vous êtes salarié et ne souhaitez pas que votre employeur connaisse le taux de prélèvement de votre foyer fiscal parce qu’il est susceptible de révéler que vous avez des revenus annexes (par exemple, vous êtes célibataire et complétez votre modeste salaire en louant plusieurs biens immobiliers) ou que votre conjoint gagne très bien sa vie (vous êtes enseignant et votre conjoint directeur financier), vous pouvez alors demander au fisc que ce taux ne lui soit pas communiqué. Votre employeur appliquera alors un taux neutre sur la base d’une grille de salaire mensuel.

Par exemple, pour un salarié domicilié en métropole ayant un salaire net mensuel de 3 800 euros, soit dans la tranche comprise entre 3.543 euros et 4.134