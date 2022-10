Pouvoir d'achat : attention, les chèques énergie exceptionnels ont une durée de validité limitée

75% des bénéficiaires ont déjà utilisé l'aide énergétique de 100 euros proposée en décembre 2021. Photo d'illustration. (Gerd Altmann / Pixabay)

En décembre 2021, 5,8 millions de ménages bénéficiaires du chèque énergie ont reçu une aide supplémentaire de 100 euros. Près de 75 % de ces foyers l'ont déjà utilisée. Les autres ont jusqu'à mars 2023 pour le faire. Le gouvernement va reconduire le dispositif et en augmenter le montant.

L'an passé, le gouvernement avait donné un coup de pouce aux foyers les plus modestes pour faire face aux dépenses d'énergie. En décembre 2021, il avait ainsi octroyé un chèque énergie exceptionnel de 100 euros aux 5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires de cette aide, explique Moneyvox . Fin juin 2022, le taux d'utilisation moyen de l'aide exceptionnelle atteignait 74,75 %. 4,3 millions de chèques ont été dépensés, selon les données publiées cette semaine par le ministère de l'Economie dans le cadre du projet de loi de finances 2023.

A dépenser avant mars 2023

Cela signifie que trois ménages sur quatre se sont servis du chèque exceptionnel pour régler une facture d'énergie. Ce taux est semblable à celui du chèque énergie habituel que les foyers reçoivent au mois d'avril. Mais attention, cette aide est frappée d'une date limite. Les bénéficiaires ont jusqu'au mois de mars 2023 pour l'utiliser. Après, il sera trop tard.

Le dispositif va être reconduit cette année et l'aide va augmenter. Afin de faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mi-septembre que les chèques énergie exceptionnels seraient de retour pour 12 millions de foyers. Leur montant ira de 100 à 200 euros. Un couple de deux enfants avec 3 000 euros de revenus net percevra 100 euros quand une mère seule avec deux enfants et touchant le Smic pourra compter sur une aide de 200 euros, a précisé la cheffe du gouvernement.

Une autre aide pour le fioul

Le coût pour le budget de l'Etat a été estimé à 1,8 milliard d'euros. Une autre aide va par ailleurs entrer en vigueur le 8 novembre 2022. Elle ciblera les foyers se chauffant au fioul. Comprise entre 100 et 200 euros, elle sera calculée sur les revenus. La moitié des ménages se chauffant avec ce carburant, soit 1,4 million, seraient concernés selon le gouvernement.