Pourquoi les tarifs des agents immobiliers posent problème aux clients

Les agents immobiliers recueillent une note globale de satisfaction qui ne cesse de progresser. Mais la question des honoraires reste un sujet qui fâche.

La fin du premier trimestre scolaire approche. Les agents immobiliers ont devancé l'appel. Ils connaissent déjà leur moyenne générale. Et elle n'a jamais été aussi élevée si l'on en croit le baromètre Ifop pour Opinion System, société qui recueille et contrôle des avis clients authentifiés. Pour la cinquième édition, les agents immobiliers ont décroché la note globale de 7,3/10 contre 7,1/10 et 6,7/10 en 2016.

Mention spéciale pour l'accueil avec un 8/10. Les professionnels ont également progressé sur la compétence, la qualité de service ou encore l'accompagnement avec des hausses de 0,6 point depuis 2016. «Les agents professionnels ont pris conscience que la réputation sur Internet pouvait se retourner contre eux et qu'une personne qui pousse la porte de leur agence peut potentiellement les noter», analyse Jean-Denis Lépineux, fondateur d'Opinion System. Les clients notent ainsi «des efforts dans la présentation des services, dans les comptes rendus de visites...».

En revanche, et c'est là où le bât blesse, les honoraires restent le point faible des agents immobiliers (6,5/10), en dépit d'une amélioration de 0,5 point depuis 2016. L'explication tient en un mot: l'accompagnement. Car le gros des critiques sur les honoraires des agents immobiliers n'est pas forcément lié à la qualité de service ou à leur compétence avant la signature du compromis de vente.

Tout se joue durant les trois mois - environ - qui précèdent la signature d'acte de vente. «Une fois le compromis signé, l'agent se dit: "J'ai fait mon travail!". L'acheteur/vendeur a l'impression que dès qu'il a empoché sa commission, il ne s'occupe plus de lui. Or, les visites ne suffisent pas pour être bien perçu. L'accompagnement est primordial», décrypte Jean-Denis Lépineux.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'accompagnement est le critère le moins bien noté, en dehors des honoraires. «Depuis qu'il propose un service de conciergerie, qui prend le relais entre le compromis et l'acte, le réseau L'Adresse a vu ses notes sur l'accompagnement et les honoraires fortement grimper», souligne le fondateur d'Opinion System. Et de conclure: «Moins le client aura mis de temps à acheter ou à vendre, plus l'agent immobilier devra fortement l'assister entre le compromis et l'acte de vente afin de pas voir ses honoraires se réduire à un simple calcul du prix de la visite».