Pourquoi les prix du papier toilette explosent

En un an, les prix ont augmenté de 7%, selon les dernières données de l'institut NielsenIQ.

L'inflation n'épargne aucun produit du quotidien, y compris le papier toilette. En l'espace d'un an, son prix en grande surface a bondi de 7%, selon les données de mai de l'institut spécialisé NielsenIQ. Il s'invite ainsi dans le top 10 des produits de grande consommation les plus inflationnistes, derrière notamment les viandes surgelées, les pâtes et l'essuie-tout. Une hausse notable qu'avait anticipée Michel-Edouard Leclerc, qui avait alerté dès le mois d'avril dernier sur BFMTV .

En cause, la flambée du coût de la matière première, la pâte à papier. «Le coût de la pâte à papier a augmenté de 50% en un an» , affirme ainsi Paul-Antoine Lacour, délégué général de l'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), interrogé par le magazine 60 Millions de consommateurs . Car la pâte à papier, fabriquée à partir de fibres de bois, subit justement les tensions sur le marché du bois. « À cause de contraintes au niveau de l'offre, toute la filière papier s'en trouve touchée », explique Emmanuel Cannes, expert chez NielsenIQ. D'où également la hausse en parallèle, et même supérieure, de l'essuie-tout (+10% en un an).

Coûts de transport et prix de l'énergie

Le papier toilette subit en outre la hausse des coûts de transport. La pâte à papier transitant essentiellement par voie maritime, elle a subi de plein fouet l'envolée du coût du fret maritime, engendrée par la reprise économique post-Covid et accentuée par la guerre en Ukraine.

Enfin, l'explosion des prix de l'énergie, provoquée par les mêmes phénomènes, a aussi eu un effet haussier sur le papier hygiénique. Car l'industrie du papier est fortement consommatrice de gaz. «L'énergie représente 30% du produit. L'évolution du prix dépend de celle du gaz », explique Paul-Antoine Lacour à 60 Millions de consommateurs .

Un prix du gaz qui ne risque pas de baisser, du moins à court terme. Car la Russie alimente encore les tensions sur le marché gazier, en venant par exemple de couper le robinet à la France, l'Allemagne et l'Italie . Selon le représentant de la Copacel, la menace d'une pénurie de papier toilette, mais aussi d'essuie-tout et mouchoirs en papier, est donc réelle. «Faute d'énergie suffisante, les usines devraient alors arrêter de produire» , avertit-il.