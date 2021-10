Pourquoi les bassins de moins de 10 m² ont la cote chez les Français

Avec la crise sanitaire, le budget des Français se réduit. Mais ce n’est pas la seule raison qui explique la demande accrue pour les petits bassins.

Il fait sans doute un peu frisquet pour aller piquer une tête mais pas trop pour réfléchir à construire une piscine qui sera livrée l’été prochain. Cet équipement, qui s’est ancré dans les modes de vie des Français, a plus que jamais la cote chez les propriétaires de maisons individuelles. En 2021, ce sont près de 250.000 nouvelles piscines (158.000 hors sol et 91.000 enterrées) qui sortiront de terre, selon les prévisions de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP). Du jamais vu! Cette performance historique portera leur nombre total à plus de 3 millions de piscines (3,2 millions exactement) en France. Soit un bassin pour 22 habitants!

Mais derrière ce record se cache une nouvelle tendance, liée à la crise sanitaire: les Français achètent des piscines de plus en plus petites. «Plus de 80% des piscines que nous avons vendues en 2021 font moins de 30 m² mais nous constatons une demande accrue en faveur des bassins de moins de 10 m² qui pèsent 8% de nos ventes en 2021 (soit 20.000 piscines)», affirme Jacques Braun, administrateur de la FPP. La raison est double.

La première est financière: les Français ont réduit leur budget en raison de la crise sanitaire. À cela s’ajoute la flambée du prix du foncier qui oblige les ménages à acheter des maisons avec des plus petits jardins - car moins coûteux à entretenir - et donc des piscines plus petites. «L’idée est de profiter d’un espace pour la baignade, la convivialité, l’amusement, même s’il n’est pas gigantesque», décrypte Jacques Braun.

La seconde raison est administrative et un peu fiscale: une piscine de moins de 10 m² ne requiert aucun permis de construire ou de déclaration de travaux de la part de la mairie et n’est pas imposable à la taxe d’aménagement. Des contraintes en moins pour les propriétaires mais un moindre confort aussi. En revanche, les piscines de plus de 10 m² sont imposables. En France, 1,3 million de piscines sont déclarées, selon la Direction générale des finances publiques, contactée par Le Figaro. Autrement dit, 1,9 million ne sont pas déclarées puisqu’il existe 3,2 millions de piscines dans l’Hexagone.

Mais toutes ne le sont pas illégalement. Contactée par Le Figaro, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa n’a pas pu nous dire quelle est la part des bassins de moins de 10 m² parmi les 3,2 millions de piscines construites. «En ne considérant que les piscines hors-sol (90% du marché français), les bassins de moins de 10 m² représentent plus de la moitié de nos ventes depuis la création d’Intex», affirme Jean Louis Beck, dirigeant d’Intex, qui dit peser environ 50% du marché. Soit au moins 800.000 piscines de moins de 10 m² - non déclarables donc - rien que pour ce seul acteur majeur. En y ajoutant les quantités des autres spécialistes, on peut en conclure que les piscines non déclarées sont plusieurs centaines de milliers. Afin de traquer les fraudeurs, Bercy s’est allié avec Google. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une expérimentation testée dans 9 départements mais en 2022, le dispositif sera généralisé à toute la France.