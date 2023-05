Pourquoi la réforme des retraites pourrait faire grimper les dépenses de santé

La réforme des retraites de 2010 aurait provoqué une augmentation des dépenses de santé. Illustration. (Pixabay / Alterfines)

Des économistes ont étudié les conséquences de la réforme des retraites de 2010 sur les consultations médicales et les arrêts de travail des actifs qui approchaient de la retraite. Ils ont constaté une augmentation des dépenses de santé.

Le report de l'âge de la retraite a des conséquences sur les dépenses de santé. C'est la conclusion d'une étude publiée jeudi 11 mai par l'Insee et relayée par Les Echos . Les économistes ont étudié les conséquences de la réforme de 2010 sur les consultations médicales et les arrêts de travail entre juillet 2010 et mai 2011. Il s'agit de la période entre l'annonce de la réforme et les premiers départs à la retraite des travailleurs concernés.

En 2010, l'âge de départ en retraite a reculé de deux ans (62 ans), et de quatre mois par génération. L'âge d'annulation de la décote a été porté de 65 à 67 ans. Selon cette étude, ces mesures ont augmenté « substantiellement la probabilité d'absence pour maladie chez les salariés du secteur privé âgés de 54 ans et plus » .

Des travailleurs plus absents de leur poste

La probabilité pour ces personnes d'être absentes au moins une fois pour maladie augmente de près de 12 % pour les hommes et de 10 % pour les femmes. Les chercheurs ont également établi que la réforme a contribué à l'augmentation de « la probabilité de consulter un spécialiste » et à une hausse des frais de santé. « En particulier parmi les salariés dont les dépenses de santé sont initialement faibles » , précisent aux Echos les économistes à l'origine de ces travaux.

La réforme de 2023 va-t-elle avoir les mêmes conséquences ? Il est important de préciser que cette étude examine les effets à très court terme des mesures de 2010 qui étaient, d'autre part, différentes de celles contenues dans la réforme prévue en septembre prochain. L'âge de départ est décalé de trois mois par génération contre quatre en 2010, et l'âge d'annulation de la décote sera toujours de 67 ans.