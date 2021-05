Pourquoi ces Français ont décidé de se mettre au vert en région parisienne

TÉMOIGNAGES - Marre du métro-boulot-dodo et des transports, envie d'espaces: de plus en plus de ménages veulent changer de vie.

Les Français ont décidé de prendre l'air. Finis les 2 ou 3 pièces où l'on est à l'étroit! Place aux maisons d'une centaine de m² avec jardin. Certains ménages ont décidé de changer de région quand d'autres n'ont pas encore sauté le pas et ont remplacé leur rêve à la campagne par une terrasse ou un jardin.

La région parisienne semble avoir de plus en plus la cote auprès des Parisiens. Et les tarifs s'en ressentent. «Les prix ont grimpé de 3% à 5% en un an, souligne Charline Eck, agent Orpi à Chantilly (60). Une belle maison de 150 à 180 m² se vend entre 600.000 et 800.000 euros et un appartement avec balcon ou terrasse entre 170.000 (2-pièces) et 320.000 euros (4-pièces)». De quoi faire naître chez les locaux une forme de «ras-le-bol». Même des habitants venant du sud de la France ont été séduits par l'Île-de-France. Ils expliquent leur choix et racontent leur nouvelle vie.

À voir aussi - 3 critères qui donnent de la valeur à un logement (ou pas)

3 critères qui donnent de la valeur à un logement (ou pas) - Regarder sur Figaro Live

o Thomas et Louise louaient un 40 m² à Paris et ont acheté un 125 m² près de Chantilly (60)

«Cela faisait plusieurs mois que nous songions à nous installer au vert. Nous avions d'ailleurs commencé à chercher notre future maison à Chantilly dès la fin 2020. Mais nous avions beaucoup de doutes: prendre la décision de quitter le centre de Paris n'est pas facile! D'un côté, le premier confinement a mis notre projet en pause, mais de l'autre cela a véritablement conforté notre choix. Au déconfinement nous étions plus motivés que jamais à changer d'environnement et avons rapidement signé un compromis. Depuis nous avons gagné en qualité de vie et nous ne regrettons pas.»

o Julie et Michaël louaient une petite maison avec jardinet à Montreuil (93) et en ont acheté une de 240 m² avec 800 m² de terrain à Sucy-en-Brie (94)

«Avant la crise sanitaire nous cherchions une maison dans le secteur où nous habitions, en pouvant pousser jusqu'à Fontenay voire Saint-Maur, à proximité du RER. Finalement, quand nous avons compris que le travail à distance s'installerait durablement et massivement pour note travail à tous les deux, nous étions prêts à nous éloigner. Certains de nos amis ont opté pour Aix ou Bordeaux mais nous voulions rester en région parisienne. Au final, nous avons opté pour Sucy et nous y sommes vraiment très bien. Nous avons augmenté au passage notre budget d'acquisition mais nous avons vraiment gagné en qualité de vie. Nous sommes passés de 100 à 240 m² avec 4 chambres et un vrai bureau. Nous pouvons travailler confortablement, nous sommes proches du RER quand il faut retourner à Paris et nous avons même un double garage. Le terrain nous laisse une terrasse et un jardin de près de 500 m², sans voisin à proximité. Pour nos deux jeunes enfants, cet espace sera de plus en plus apprécié. Et cela nous a aussi permis d'avoir un chien et un chat.»

o Cécilia et Fabien ont remplacé leur 50 m² au Blanc-Mesnil (93) par un 78 m² à Chantilly (60)

«Nous avons pris la décision de déménager à Chantilly, quand nous nous sommes aperçus que nous y passions la plupart de nos week-ends! On venait faire le marché et des balades en forêt, alors que nous habitions dans le 93 en banlieue parisienne. On se sentait plus chez nous là-bas que dans notre propre ville! Le confinement nous a convaincus de nous lancer. Mon mari a pu profiter des souplesses du télétravail et j'ai signé une rupture conventionnelle pour me lancer à mon compte. Notre fille de 3 ans a intégré sa nouvelle école parfaitement. Nous vivons notre rêve de nature et de vie plus douce, c'est très agréable et ça nous correspond mieux. Nous sommes enchantés!»