Pourquoi ce studio de 9 m² à Vannes est-il affiché plus cher qu’à Paris?

Ce T1 est mis en vente pour 127.200 €, soit 14.000 €/m². Une valorisation qui laisse bon nombre d’observateurs perplexes.

Certes, ce bien est situé au cœur de Vannes intra muros, dans le Morbihan (56), à 100 mètres de la cathédrale. L’agence Bénéat-Chauvel qui le propose à la vente indique que c’est un « véritable coup de cœur », comme le souligne Ouest-France. Mais qu’est-ce qui justifie que ce studio de 9m² en loi Carrez soit affiché au prix de 127.200 €, soit plus de 14.000 € le mètre carré? Le prix médian du mètre carré à Vannes relève plus de l’ordre de 4 000 € et même à Paris, le prix médian (celui concernant la moitié des ventes) est de 11.514 €/m². Le studio est doté d’un séjour avec kitchenette, salle d’eau, W.-C. et couchage en mezzanine. Rien de très remarquable de prime abord.

« À ce prix-là, il y a probablement un trésor caché derrière une plinthe », s’amuse un internaute. « J’espère qu’au moins, il a une vue sur mer », fait remarquer une autre internaute. Raté! Pas de vue imprenable sur la mer. Pas d’ascenseur non plus pour ce T1 situé au troisième étage d’un immeuble datant du 18e siècle. Aucune terrasse non plus. De plus, il est classé G en matière de performance énergétique. Le futur acquéreur devra donc prévoir des travaux de rénovation s’il veut encore pouvoir le louer. Tout d’abord, à partir du 25 août, il sera interdit d’augmenter le loyer d’un logement énergivore sur tout le territoire et dès 2023, les logements les plus mal notés seront carrément interdits à la location .

Laurent Hallier, démarcheur négociateur de l’agence Bénéat-Chauvel, assure que « pour un studio de 20 m² bien placé sur le port, on est facilement à 7000 € le mètre carré. » L’agence souligne que le nombre d’acquéreurs pour ce type de biens est supérieur au nombre de vendeurs, ce qui justifie un tel emballement des prix. Les prix pour l’ensemble des biens en vente ont d’ailleurs grimpé de 55% sur les cinq dernières années à Vannes.

La loi de l’offre et de la demande n’est pas la seule explication à ce prix exorbitant. Le bien est situé dans « un immeuble de caractère de 1750 », « est joliment décoré », selon l’agence. « Il offre ce qu’offre un T2 par la pièce qui est un mini-salon. Le lit est situé en mezzanine », affirme Laurent Hallier.

Un bon investissement locatif

Et surtout il assure « une belle rentabilité » par sa position dans un secteur très prisé, ce qui en fait « une valeur sûre ». Il est actuellement loué en basse saison à des étudiants et en été et à des touristes via Airbnb, ce qui en fait un bien idéal pour un investissement locatif . Il peut aussi servir de pied à terre, nécessitant peu d’entretien par sa petite taille.

L’appartement dont l’annonce a été mise en ligne sur Leboncoin le 9 mai n’est pas encore vendu mais l’agence assure avoir des visites. « Il pourrait partir rapidement », selon elle. Une somme faramineuse qui ne rebuterait donc pas les potentiels acquéreurs.