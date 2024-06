Pourboire sur carte bancaire : la pratique qui fâche

(Crédits photo: © karuka - stock.adobe.com)

Donner un pourboire à un serveur grâce à sa carte bancaire, c'est désormais possible. Mais cette nouvelle faculté n'est pas toujours vue d'un bon œil, tant par les restaurateurs que par leurs clients.

Vous aviez pour habitude de donner ponctuellement ou régulièrement des pourboires en espèces ? Alors que de moins en moins de clients disposent d'argent liquide sur eux, et que les pourboires se font donc plus rares, une nouvelle génération de terminaux de paiement a vu le jour. Au moment de régler l'addition, les clients peuvent alors ajouter une petite somme d'argent supplémentaire. Une option qui ne fait cependant pas l'unanimité auprès des consommateurs, des serveurs et des restaurateurs.

Donner un pourboire par carte bancaire, une faculté introduite dès 2022

Vous souhaitez donner un pourboire à un serveur ou à une serveuse, mais vous ne disposez pas de la monnaie suffisante dans votre portefeuille ? Depuis l'année 2022, une autre option s'offre à vous : payer un pourboire directement grâce à sa carte bancaire. Cette solution disponible sur certains terminaux de paiement offre une alternative simple et efficace aux pourboires donnés en espèces, alors même qu'en 2021, 35 % des Français déclaraient n'avoir jamais de monnaie sur eux selon une étude menée par l'Institut CSA.

Les changements dans les habitudes de paiement des Français ont poussé les fournisseurs de terminaux de paiement à trouver une solution dématérialisée au format traditionnel du pourboire donné en liquide. Comme ces derniers, les pourboires laissés par l'intermédiaire d'une carte bancaire sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Un dispositif d'exonération prévu initialement pour les seules années 2022 et 2023, mais qui a été prolongé au titre de l'année 2024 .

Une dématérialisation des pourboires nécessaire pour certains

Lors de la reconduction du dispositif d'exonération des pourboires laissés en carte bancaire pour l'année 2024, les auteurs de l'amendement ont justifié l'intérêt d'un tel dispositif, qui "a permis un soutien bienvenu aux salariés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, après une crise sanitaire particulièrement éprouvante. Or, les difficultés perdurent aujourd'hui avec une inflation encore forte". En effet, les "montants inclus dans l'addition au titre du service" permettent de fournir un complément de revenus aux professionnels de la restauration.

Pour Tanguy, qui travaille pour une entreprise qui crée et commercialise des terminaux de paiement intégrant cette possibilité, l'intérêt des pourboires dématérialisés est évident : "Aujourd'hui les commerçants font 95 à 98 % de leur chiffre d'affaires avec les cartes de paiement donc il y a de moins en moins de pourboires". Lors du paiement de l'addition, les clients conservent la main. Ils ont ainsi le choix de ne pas régler de pourboire, de payer une somme fixe ou de définir un pourcentage de la note qu'ils souhaitent verser au titre du service.

Des pourboires par carte bancaire mal accueillis par certains clients et restaurateurs

Bien que le client conserve la possibilité de ne pas régler de pourboire, celui-ci peut se sentir pris au piège, à l'image de Mahaut, client d'un restaurant dans le 18e arrondissement de Paris : "La serveuse m'a mis le terminal sous le nez en me disant que je pouvais verser 1, 2, 5 euros ou un autre montant. C'était un peu désagréable, on se sent obligés. Finalement, j'ai refusé". Nadia, serveuse dans ce même restaurant, résume la situation : "Certains clients râlent, on essuie parfois des remarques désobligeantes, mais il faut comprendre que c'est gênant pour nous aussi. Finalement, c'est plus facile avec les touristes étrangers qui semblent habitués à ce système".

Nadia précise néanmoins que, avant la mise en place du pourboire par carte bancaire, elle tournait "à une moyenne de 100 euros de pourboire par mois, aujourd'hui on est plus proche des 300". Pour éviter que leurs clients ne se sentent obligés de donner un pourboire, certains professionnels de la restauration préfèrent que la demande émane du client lui-même, et non du serveur : "Chez nous, le client peut ajouter un petit pourboire quand il paye avec sa carte. Mais il doit donner de lui-même" explique un patron de restaurant parisien.