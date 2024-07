Pour ses 90 ans, le sel La Baleine cache de l'or dans dix salières surprises pour ses clients

Jusqu'à la fin de l'année 2024, la marque gardoise met en vente dix salières contenant du sel doré qui permettent à l'heureux acheteur de décrocher un millier d'euros.

Jamais sel n'aura été de si grande valeur. Pour fêter ses 90 ans, la marque La Baleine a glissé dans dix salières commercialisées d'ici la fin de l'année une poudre dorée comestible. À la manière des tickets d'or dissimulés dans les tablettes de chocolat dans Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl, les heureux gagnants décrocheront - non pas une visite fabuleuse - mais la modique somme de 1000 euros. «Si votre sel est doré lorsque vous saupoudrez votre plat, alors c'est gagné !» , écrit l'entreprise dans un communiqué. Pour tenter sa chance, il suffit d'acheter une salière de sel fin de 500, 550 ou 600 grammes. Pour marquer l’anniversaire, un pendentif en forme de goutte mêlant sel et or a même été réalisé par une bijoutière locale.

La Baleine commercialise depuis 1934 les cristaux produits aux Salins du Midi à Aigues-Mortes (Gard). La marque est la propriété du groupe Salins, leader du sel de table en France et second salinier d'Europe, dont le chiffre d'affaires culmine à 500 millions d'euros et la production à 4,8 millions de tonnes par an.

Septembre venu, ces cristaux sont récoltés dans les étangs salins de Camargue, après un été à cristalliser naturellement par évaporation. Dès sa création, la marque a cherché à se démarquer du sel de terre raffiné produit en Franche-Comté en choisissant la baleine comme emblème. Le mammifère marin s'opposant drastiquement au lion, symbole franc-comtois, tout en insistant sur la provenance de ses cristaux. Grâce à son logo original dessiné par Benjamin Rabier, l'illustrateur de «La Vache qui Rit» , et à la forme triangulaire de ses salières, la marque à la baleine a su s'imposer sur la table des Français.