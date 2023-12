Portrait des investisseurs français selon l’AMF et l’OCDE

Les nouveaux investisseurs sont nombreux sur les marchés financiers. L’AMF tente de mieux les connaître. ( crédit photo : Shutterstock )

Près d’un Français sur quatre détient un produit d’investissement

Le nombre des investisseurs particuliers est en forte hausse depuis 2020. L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) a souhaité mieux les connaître pour pouvoir les conseiller. L’autorité financière s’est associée à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) pour mener une vaste étude au printemps 2023. 24% des personnes interrogées déclarent détenir un produit d’investissement. Ce terme regroupe:

Les actions cotées ou non cotées,

Les fonds d’investissement (y compris des ETF),

Les produits de Bourse,

Les crypto-actifs,

Les titres de financement participatif.

La moitié des investisseurs a commencé à investir depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cela représente 12% de la population française adulte. 9% des Français détiennent des crypto-actifs et 7% ont des actions cotées.

Les nouveaux investisseurs ont plusieurs actifs dans leur portefeuille

Près des deux tiers de ces nouveaux investisseurs sont des hommes. Ils sont plus jeunes: 36 ans en moyenne, contre 51 ans pour les investisseurs traditionnels. 28% avaient moins de 25 ans au moment de leur premier investissement. Leur niveau de qualification, leurs revenus et leur patrimoine sont supérieurs à la moyenne des Français. Les employés et les ouvriers sont davantage représentés que chez les investisseurs traditionnels (37%, contre 20%). Enfin, on compte davantage de femmes.

Les trois quarts de ces nouveaux investisseurs détiennent plus d’un produit d’investissement. 54% ont investi dans des cryptoactifs (dont 63% parmi les 25-34 ans). Les investisseurs traditionnels sont deux fois moins nombreux à détenir cet actif. Le contrat d’assurance-vie en euros est le deuxième produit le plus populaire (33% des nouveaux investisseurs le détiennent), suivie de l’épargne retraite (29%) et des actions cotées (24%). 61% détiennent des placements en Bourse, contre 84% pour les investisseurs traditionnels. Leur horizon d’investissement est plus court: les deux-tiers se projettent à moins de 10 ans.

Motivations pour investir et choix des placements des nouveaux investisseurs

Parmi les raisons d’investir, les nouveaux venus évoquent la volonté de diversifier leur épargne (35%), d’accroître leur rendement (28%), mais aussi la curiosité (29%) et le jeu (18%). 31% des moins de 25 ans mettent en avant leur souhait d’investir dans des placements durables.

Près de 7 néo-investisseurs sur 10 affirment prendre le temps de rechercher de l’information sur les produits avant de faire un investissement. Leurs sources sont multiples:

Documents d’information sur les produits financiers (41%),

Médias spécialisés en finance (36%),

Entourage (39%, dont 45% chez les 25-34 ans),

Réseaux sociaux (28%, dont 41% des 18-24 ans),

Influenceurs (22%, dont 29% des 18-24 ans),

Conseillers financiers (32%).

Les montants investis restent modérés: la moitié des néo-investisseurs place moins de 5000 euros depuis 2020. En moyenne, les investissements en crypto-actifs s’élèvent à 4070 euros, contre 5743 euros en actions et 5575 euros en crowdfunding.

Selon l’étude, ces nouveaux investisseurs ont tendance à surestimer leurs connaissances en matière financière. Deux tiers des sondés affirment avoir un niveau de connaissances «élevé». Cette proportion grimpe à 73% chez les 18-24 ans, et 75% chez les 25-34 ans. Dans les faits, ils peinent à répondre correctement à des questions portant sur des notions simples et des concepts clés en matière de finance.