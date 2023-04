Pompes à chaleur: les 5 choses à savoir sur leurs avantages et inconvénients

C’est le mode de chauffage qui a la cote chez les Français. Mais cet engouement cache aussi quelques coûteux désagréments.

Les pompes à chaleur (PAC) sont de plus en plus prisées par les Français. Conséquence: elles attirent aussi les margoulins et font l’objet d’un nombre croissant de malfaçons dénoncées par le mensuel «60 millions de consommateurs» ou d’arnaques. L’occasion de faire le point sur ce système de chauffage qui a le vent en poupe.

• 5,9 millions de logements équipés

Près de 6 millions de logements sont équipés d’une pompe à chaleur en France, selon l’Association française pour les pompes à chaleur. « En 2 ans, la part de pompes à chaleur parmi l’ensemble de nos chantiers que nous avons installées, a doublé », souligne Nicolas Moulin, fondateur de PrimesÉnergie.fr, expert en rénovation énergétique. Au niveau national, 346.000 pompes à chaleur ont été vendues en 2022. Soit une hausse de 20% par rapport à 2021. Pour la première fois, leurs ventes, en France, ont dépassé, sur une année, celle des chauffages au gaz ou au fioul, selon l’Agence internationale de l’énergie.

• Jusqu’à 10.000 euros d’aides

C’est l’une des raisons de l’engouement des Français pour les pompes à chaleur: elles font partie des travaux les plus subventionnés. La pompe à chaleur air-eau (qui puise l’énergie dans l’air extérieur et la restitue à l’intérieur ou vers les points d’eau) a la cote auprès des ménages. « Pour une pompe à chaleur air-eau, l ’aide totale (Ma Prime Rénov’ + Certificats d’économie d’énergie) s’élève à 10.000 euros pour les ménages modestes, 9000 euros pour les ménages intermédiaires et 4000 euros pour les ménages aisés », détaille Nicolas Moulin. L’aide globale peut dépasser les 10.000 euros pour les pompes à chaleur géothermiques (la chaleur est extraite du sol du jardin) ou solarothermiques (pompe à chaleur associée à des panneaux solaires). Mais elles sont plus compliquées à installer.

• Un coût à deux chiffres

Les aides sont élevées mais parce qu’installer une pompe à chaleur est coûteux. Pour une pompe à chaleur air-eau, le tarif varie, selon Effy, entre 10.000 et 17.000 euros (selon la contenance de la PAC, la surface et l’isolation de la maison), installation et pose comprises. Pour une pompe à chaleur géothermique, comptez entre 20.000 et 30.000 euros (installation et pose comprises). La somme à débourser de votre poche peut ainsi être lourde. Pour Effy, les aides sont encore intéressantes au regard des économies d’énergie réalisées. « Pour une maison de 100 m², la facture énergétique peut passer de 3000 à 1500 euros par an si vous remplacez votre chaudière au fioul par une pompe à chaleur », souligne Audrey Zermati, directrice stratégie, qui reconnaît toutefois la nécessité de proposer des facilités de paiement aux clients modestes.

• La pompe à chaleur peut faire capoter une vente

Les tarifs ne sont pas les seuls désagréments pour les pompes à chaleur. La nuisance sonore aussi. Dans les Yvelines, un acheteur a renoncé à acheter une maison, affichée à environ 700.000 euros, parce que la pompe à chaleur du voisin faisait trop de bruit à son goût. « Nous avons reçu plusieurs dizaines de signalements de la part de clients , confirme Audrey Zermati. C’est un vrai sujet dans les zones denses ». La loi est formelle: « Aucune personne, chose ou animal » ne peut produire plus de 5 décibels le jour (7 heures à 22 heures) et plus de 3 décibels la nuit (22 heures à 7 heures) par rapport à « un niveau de bruit résiduel » (pompe à chaleur éteinte dans notre cas), selon un décret de 2006 . Et au-delà du bruit, un propriétaire a été jugé responsable d’un grave accident pour avoir mal géré sa pompe à chaleur. Ses écoulements d’eau avaient créé une plaque de verglas en contrebas, causant une chute grave avec des centaines de milliers d’euros de préjudice à la clé .

Pour éviter que les conflits de voisinage se multiplient, le gouvernement sera peut-être amené à durcir la réglementation. De leur côté, les fabricants s’attachent à rendre ces appareils moins bruyants. En attendant, pour diminuer la nuisance, optez, après avoir déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie , pour une installation surélevée grâce à des structures en béton, munies de plots anti-vibrations. « Elles devront être placées à bonne distance des fenêtres et des pièces à vivre, et de la maison voisine (10 mètres en ville et 20 mètres à la campagne ) », conseille Hello Watt.

• Le label «RGE» ne suffit pas

Des dizaines d’arnaques sont régulièrement signalées à la Répression des fraudes chaque année. Pour éviter d’être escroqués, le gouvernement rappelle que les particuliers doivent sélectionner des artisans disposant d’un label «RGE» (Reconnu garant de l’environnement). Cette mention est d’autant plus indispensable que, sans elle, vous ne pouvez pas bénéficier d’aides si vous réalisez des travaux de rénovation énergétique. Mais ce label RGE ne suffit pas toujours. Pensez à faire réaliser une étude thermique et à faire jouer la concurrence. « Ne signez pas de devis avant une visite sur site. Si un contrat d’entretien est proposé, c’est bon signe. En revanche, si le professionnel ne passe pas dans toutes les pièces et ne vérifie pas l’isolation, c’est mauvais signe », alerte «60 millions de consommateurs». « Pensez à isoler votre maison, si ce n’est pas fait, avant d’installer votre pompe à chaleur. Sinon, elle ne servira à rien », confirme Audrey Zermati.