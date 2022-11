Playmobil, Lego, Barbie… Le prix de certains jouets s'envole à l'approche de Noël

Les jeux en bois et les produits électroniques subissent de plein fouet la hausse des matières premières.

Sur la table et sous le sapin, Noël s'annonce plus onéreux cette année pour les Français. En plus de l'alimentation , les jouets subissent également de plein fouet l'inflation. Ce marché enregistre ainsi une hausse générale de 6% des prix, proche des 6,2% d'augmentation sur un an des prix à la consommation.

Dans l' une de ses publications , 60 millions de consommateurs détaille l'évolution des tarifs des jouets entre 2021 et 2022. Parmi ceux qui ont le plus augmenté figurent les jeux en bois, à cause de la flambée des matières premières. Selon France Bois Forêt, l'indice du prix de vente en bois a bondi de 34% en 2021. Le baril de 200 planchettes Kapla est ainsi passé, en moyenne, de 37 à 45 euros sur les sites marchands.

Les produits électroniques sont également fortement touchés par l'inflation. En cause notamment, une pénurie de composants électroniques qui dure depuis plusieurs mois. Par exemple, « la tablette Storio max 2.0 est passée de 96,90 euros en 2021 à 114,90 euros cette année », note 60 millions de consommateurs . Même observation pour la gamme d'appareils photo pour enfants, Kidi, qui affiche une hausse de 10% de ses tarifs.

«Le Père Noël ne connaît pas l'inflation»

Si les jouets sous licence attirent les consommateurs, comme Pokémon , Barbie ou Pat'Patrouille, le prix moyen d'une figurine est passée de 29 euros l'an dernier à 32 euros en 2022. Les jeux de société suivent aussi cette tendance. Chez Carrefour, « La Bonne Paye a pris 15% d'augmentation, [tandis] que Puissance 4 a subi une hausse de 8% et Cluedo de 10% », détaille le magazine. Les marchands de jouets sur Internet ont également augmenté les tarifs du jeu Trivial Poursuit de 23% et de 10% pour le Monopoly. D'après le comparatif, le prix moyen des boîtes de Lego est en hausse de 15% par rapport à Noël 2021, alors qu'elle n'est que de 6% pour les figurines Playmobil . Toutes « ces hausses s'expliquent principalement par une augmentation du prix des matières premières et des coûts liés à la logistique », indique Franck Mathais, porte-parole de JouéClub France.

Selon lui, les clients « ont commencé leurs achats de Noël dès le début du mois de novembre ». Si « la dépense moyenne n'a pas bougé entre 2021 et 2022 », « l'arbitrage va se faire dans le choix du produit », ajoute-t-il. C'est pourquoi l'enseigne a retiré de la vente certaines références qui n'avaient pas « un rapport intérêt-prix favorable pour le client ». Même si les prix ont augmenté, Franck Mathais souligne qu'il « n'y a pas d'inquiétude du côté des enseignes », avec « des parents qui privilégient leurs enfants ». « Le Père Noël ne connaît pas l'inflation », s'amuse-t-il.