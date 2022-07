Plan épargne retraite : une croissance à deux chiffres

(Crédits photo: Fotolia)

France Assureurs (ex FFA, fédération française de l'assurance) a publié les chiffres de l'assurance vie et du PER (plan épargne retraite) à fin Mai 2022. Les cotisations sur les PER affichent une croissance à deux chiffres. Explications.

Les cotisations sur le PER sont en hausse de + 44 %

Depuis son lancement en 2019, le succès du plan épargne retraite ne se dément pas. Selon France Assureurs, en Mai 2022, les PER assurantiels ont accueilli 937 millions d'euros de versements sur le mois de Mai 2022 et 10,2 milliards d'euros de versements depuis le début de l'année 2022. Les cotisations représentent 524 millions d'euros sur le mois de Mai (soit une hausse de + 35 %) et 2,7 milliards d'euros depuis le début de l'année, un montant en progression de + 44 % par rapport à la même période en 2021. Dans le même temps, 413 millions d'euros ont été transférés d'anciens contrats (PERP et contrats retraite Madelin notamment) vers un PER.

Fin Mai 2022, 3,2 millions d'assurés détiennent un PER pour un encours de 39,4 milliards d'euros.

Plus de transparence sur les frais

Le 2 février dernier, les assureurs ont signé un accord de place dans lequel ils s'engagent à plus de transparence quant aux frais prélevés sur les contrats PER : « France Assureurs a appelé ses membres à publier dès le 1er juin dernier sur leur site internet un tableau regroupant l'essentiel des frais pour chaque PER individuel ou contrat d'assurance-vie. Par ailleurs, dès le 1er juillet, chaque épargnant souscrivant un contrat d'assurance vie se verra remettre une information précontractuelle sous la forme d'un tableau de frais enrichi d'une nouvelle colonne additionnant frais du contrat et frais de l'unité de compte » explique Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs. Des dispositions qui devraient permettre aux épargnants de comparer plus facilement les offres et contribuer à renforcer l'attractivité des PER.

Les atouts du PER

Le PER permet d'épargner pour se constituer un capital ou une rente en vue de la retraite. Les sommes versées sur un PER sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipés prévus par la loi, parmi lesquels l'achat de la résidence principale. En contrepartie, l'épargnant bénéficie d'un avantage fiscal : les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles des revenus imposables, dans la limite de 10 % des revenus imposables et de 32.908 euros ou, si cela est plus favorable, dans la limite 4.113 euros. Pour les TNS (travailleurs non-salariés), les versements sont déductibles du bénéfice imposable, dans la limite de 10 % du bénéfice imposable et de 32.908 euros, auxquels s'ajoutent 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS 2020, soit 43.192 euros. Au global, les versements sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros.

Les épargnants qui détiennent un PERP ou un contrat retraite Madelin peuvent transférer leur contrat vers un PER individuel, souvent plus moderne et plus souple.