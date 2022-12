Plan d'épargne retraite (PER) : 7 erreurs à ne pas commettre

Les conseils du Revenu sur les erreurs à ne pas commettre si vous ouvrir un plan d’épargne retraite (PER). (© Gilles Tronel)

Le PER est un placement non dénué d’intérêt, mais complexe et bourré de chausse-trappes. Fiscalité, rendement, souscription... Les conseils du Revenu pour éviter sept erreurs fréquentes.

1 - Attendre les derniers jours de l’année pour souscrire un PER

Le succès du PER (3,6 millions de contrats individuels souscrits en trois ans d’existence) tient beaucoup à sa réduction fiscale à l’entrée, les versements réduisant l’impôt sur le revenu à payer l’année suivante. Or, comme pour beaucoup de placements de défiscalisation, les contribuables attendent souvent le dernier moment pour s'y intéresser.

Attention, un PER n’est pas un compte courant et ne s’ouvre pas en deux ou trois clics. Tous les contrats, y compris ceux commercialisés sur internet, exigent un certain formalisme qui peut prendre quelques jours. C’est ce qu’a appris à ses dépens une lectrice qui, l’an dernier, avait réalisé une opération le 18 décembre, opération qui n’a été prise en compte que… début janvier, trop tard pour bénéficier de la réduction d’impôt !

Une situation rare car, à cette période de l’année, les courtiers et assureurs sont généralement tous sur le pied de guerre. Cependant, pour être certain d’être dans les temps, n’attendez pas les tout derniers jours de décembre ou renseignez-vous pour connaître la date limite.

2 - Souscrire alors qu’on n’est pas ou peu imposé

Pour les personnes non imposables, le PER n’a guère d’intérêt puisqu’elles ne peuvent pas profiter de la réduction fiscale. Quant aux épargnants