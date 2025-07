«Plan Bêêê» : Leroy Merlin propose un service de tonte de pelouse à domicile effectué par... des moutons

Face aux nouvelles restrictions sur la tonte de pelouse et à la demande croissante de solutions plus vertueuses, l’enseigne de bricolage propose un service inédit : louer des moutons pour entretenir son jardin. Une initiative lancée en partenariat avec la société Greensheep.

Finie la tondeuse thermique et bruyante, place aux ruminants. Les particuliers peuvent désormais faire appel à des moutons pour entretenir leur pelouse, grâce à un nouveau service proposé par Leroy Merlin. Baptisé «Plan Bêêê», ce dispositif de tonte naturelle est le fruit d’un partenariat avec la start-up Greensheep, spécialisée depuis 2016 dans l’entretien écologique des espaces verts à l’aide d’animaux.

L’initiative arrive à point nommé. Le 4 juin dernier, un arrêté préfectoral est entré en vigueur dans 23 départements français, interdisant l’usage de tondeuses entre midi et 16 heures. Objectif : réduire les nuisances sonores pendant les heures de déjeuner, limiter les risques liés aux fortes chaleurs et diminuer les émissions de CO2. Dans ce contexte, le recours à l’écopâturage gagne du terrain.

Concrètement, le service Plan Bêêê permet aux particuliers de louer, via le site Internet de Leroy Merlin, un petit troupeau de moutons (ou de chèvres) pour entretenir leur terrain. «Plan Bêêê incarne notre ambition : rendre le développement durable concret et désirable pour chacun» , affirme, dans le communiqué de l’enseigne, Florent Quelquejay, directeur Marché Jardin chez Leroy Merlin. «En proposant l’écopâturage aux particuliers, on remet la nature au cœur du quotidien» , poursuit-il.

Les bénéfices de cette tonte alternative sont multiples : aucun bruit, pas d’émission polluante, une fertilisation naturelle du sol grâce aux déjections, une réduction des déchets verts, et surtout, un coup de pouce à la biodiversité locale.

Une méthode bien rodée chez les entreprises, désormais proposée aux particuliers

Jusqu’ici, Greensheep intervenait essentiellement auprès de grandes entreprises (SNCF, Suez, La Poste…) et de collectivités, sur des sites comme des écoles, hôpitaux ou maisons de retraite. Avec plus de 130 bergers partenaires répartis sur le territoire et près de 2000 bêtes, la société couvre aujourd’hui 200 sites en France. L’entreprise a mis en place un modèle décentralisé, permettant à chaque berger de suivre de près un nombre limité de parcelles. «Le bien-être des animaux est notre priorité. La proximité est essentielle» , rappelle Paul Letheux, fondateur de Greensheep.

Ce savoir-faire se retrouve dans l’offre proposée via Leroy Merlin. Avant toute installation, une étude de faisabilité est réalisée pour vérifier que le terrain est adapté. Les moutons ou chèvres sont ensuite installés pour une grande partie de l’année afin d’accompagner la pousse naturelle de l’herbe. Un berger local assure un suivi régulier : adaptation du nombre d’animaux selon les besoins, vérification des clôtures, surveillance sanitaire et gestion administrative, avec l’appui d’un vétérinaire dédié pour garantir le bien-être du troupeau. Si nécessaire, l’installation d’un abri, d’un abreuvoir et de clôtures peut aussi être prise en charge.

Si le procédé ne permet pas une coupe parfaitement uniforme – inutile d’espérer un gazon façon green de golf –, il s’adapte très bien aux parcelles en zone périurbaine ou résidentielle. Selon Greensheep, la méthode est en moyenne 25% moins coûteuse qu’une tonte mécanique classique. Elle n’est toutefois pas sans contraintes : les animaux ne peuvent être placés sur des terrains accueillant du public sans surveillance, et le rythme de tonte est nécessairement plus lent.

Avec cette nouvelle offre, Leroy Merlin espère accélérer l’adoption d’une pratique encore marginale, mais en plein essor. Et peut-être, à terme, faire du bêlement des moutons une nouvelle bande-son des week-ends à la campagne… en remplacement du vrombissement des tondeuses.