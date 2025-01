Placer son épargne sans risque : quel rendement espérer en 2025 ?

Avec la baisse de l'inflation et une légère remontée des taux d'intérêt, quel rendement peut-on espérer pour les placements sans risque en 2025 ? (Crédit photo : Shuterstock)

Livret A, PEL, assurance vie … alors que l'inflation baisse et que les taux d'intérêt connaissent une légère remontée, quel rendement espérer pour les placements sans risque en 2025 ?

Le Livret A et autres livrets réglementés

Le taux du livret A est fixé selon une formule de calcul qui dépend de l'inflation et des taux interbancaires à court terme. Il ne peut pas descendre en-dessous de 0,50%. Il peut être révisé deux fois par an : le 1er février et le 1er août. La décision finale de réviser le taux du Livret A appartient au gouvernement, sur préconisation de la Banque de France. Ainsi, le gouvernement a gelé le taux du Livret à 3,00% du 1er février 2022 au 31 janvier 2025, afin de préserver le pouvoir d'achat des épargnants français dans un contexte de hausse brutale de l'inflation.

En 2023, le livret A rapporté 3,00%, mais avec une inflation annuelle de 4,90% (selon l'INSEE) son rendement réel a été négatif. En 2024, l'inflation est passée à 1,30%, permettant au livret A de repasser en rendement réel positif. Concernant, 2025, Eric lombard, le nouveau ministre de l'Économie, a récemment annoncé que le taux du livret A devrait baisser autour de 2,50% le 1er février prochain.

Concernant les autres livrets règlementés, le taux du LDD (livret de développement durable) suivra celui du Livret A. Le taux du LEP (livret épargne populaire) qui atteignait 6,10% début 2023, devrait passer de 4,00% actuellement à 3,00% le 1er février prochain.

Le PEL

Le PEL est un produit d'épargne réglementé. Son taux est fixé au moment de l'ouverture du compte et il est garanti pendant toute la durée du plan. Pour les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2025, le taux est de 1,75% (contre 2,25 % pour les PEL ouverts en 2024).

Le PEL permet également d'obtenir un prêt pour financer un projet immobilier. Le taux du prêt est lui aussi fixé à l'ouverture du plan : il est de 3,45 % pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2024.

Le fonds en euros de l'assurance vie

En janvier 2025, les assureurs annoncent le rendement des fond en euros de leurs contrats d'assurance vie au titre de l'année 2024. Le rendement moyen 2024 est attendu en légère baisse, autour de 2,50 %, contre 2,60 % en 2023 (selon l'ACPR). Si tous les assureurs n'ont pas encore dévoilé les rendements, les taux 2024 annoncés à date varient de 2,25% à 3,75%. Pour connaitre les taux de rendement 2025, il faudra attendre janvier 2026. Toutefois, certains assureurs offrent dès maintenant des bonus de rendement à valoir sur le taux de rendement 2025 pouvant aller jusqu'à +2,00%.