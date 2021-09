Placements : alimentez vos plans à fiscalité privilégiée

Certains placements échappent à la flat tax de 30% sur les gains. (© Shutterstock)

Plusieurs supports de placement bénéficient d'avantages fiscaux (exonération d'impôt sur les gains, abattements...) importants. Le risque de les voir diminuer après l'élection présidentielle semble assez limité.

La réforme Macron du début du quinquennat a harmonisé la taxation des placements financiers, désormais taxés à un taux forfaitaire unique de 30%.

Les revenus fonciers restent soumis au barème progressif. Compte tenu du stock d'épargne record accumulé sur les livrets bancaires, des experts réclament d'abaisser les plafonds de versement de l'épargne réglementée.

D'autant que l'impact de la fiscalisation des seuls intérêts du Livret A, au-delà de 15.000 euros d'encours par exemple, générerait des recettes fiscales supplémentaires non négligeables. Le futur président de la République ira-t-il dans cette voie ?

Le Revenu met en lumière les atouts fiscaux de plusieurs placements et évalue les risques de leur suppression.

Exonération du PEA

Réduction d'impôt maximale: 12.800 euros *

Intérêt de l'avantage fiscal : 9/10

Risque de suppression : faible

Le PEA est la solution la plus efficace pour investir en actions françaises et européennes. Les dividendes et plus-values réalisés dans le plan ne supportent pas de prélèvements tant que vous ne retirez pas d'argent. Cinq ans après l'ouverture du plan, vos gains sont définitivement exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux restent dus.

Le risque de disparition de cette enveloppe fiscale qui incite à