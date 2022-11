Piscine, spa, couloir de nage: découvrez les plus belles réalisations récentes

Les trophées de la piscine et du spa démontrent la diversité des réalisations dans ce domaine avec des bassins de plus en plus nombreux et de plus en plus petits.

Alors que la morosité semble commencer à gagner le marché immobilier, celui de la piscine continue à afficher un bel optimisme. Certes, il devrait subir lui aussi l’impact de la hausse des coûts de l’énergie, de l’ inflation , des taxations immobilières ainsi que le questionnement sur l’impact écologique de ce genre d’équipement. Malgré tout, jusqu’ici les chiffres sont sans appel: le parc de piscines françaises a doublé en 10 ans pour atteindre 3,2 millions d’unités (enterrées et hors-sol). Simplement, ces bassins ne sont plus les mêmes qu’avant.

Pour s’adapter à la diminution des surfaces des terrains (et éventuellement à l’impact de la taxe foncière), elles font en moyenne 29 m², soit un quart de moins que celles construites avant 1991 (42 m²), selon les statistiques de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP). Ces piscines sont également mieux équipées pour faciliter leur entretien, avec notamment plus de 80% des bassins désormais équipés d’un robot-nettoyeur. Et côté maîtrise de la gestion de l’eau et de l’énergie, ces piscines ont réduit leur consommation d’eau de 45 % en 25 ans pour peser 0,1 % de la consommation globale d’eau du pays. La multiplication des abris de piscine semble également accompagner ce mouvement, au-delà d’éléments de sécurité, ces équipements permettent en effet de substantielles économies de chauffage.

Effet waouh

Afin d’illustrer au mieux ces évolutions du marché et montrer la diversité des réalisations, la FPP a remis le 15 novembre ses Trophées de la piscine et du spa. Pas moins de 350 réalisations ont été examinées pour l’occasion et 38 d’entre elles ont été primées à travers 16 catégories, de la piscine de moins de 10 m² au couloir de nage en passant par la piscine intérieure, le couloir de nage, la piscine installée par un particulier etc. Parmi ces lauréats, nous avons effectué une sélection en ne retenant que les trophées d’or (une large série de trophées d’argent a également été remise) et les mentions spéciales. L’occasion de rêver un peu devant les réalisations les plus exceptionnelles mais aussi de se projeter avec des modèles plus accessibles combinant budget plus raisonnable et effet waouh.