Permis de construire: une propriétaire réclame 500.000 € à sa mairie

La plaignante reproche à sa commune des fautes qui devraient l’obliger à démolir l’extension de sa villa. Le tribunal lui a donné tort.

La propriétaire d’une villa en pierre et bardage bois avec une vue à couper le souffle sur l’océan, au Pouliguen, en Loire-Atlantique (44), estimait que la commune devait lui verser la somme de 500.000 €. En cause? Des fautes commises lors de l’instruction de sa demande de permis de construire pour réaliser une extension de 20 m² ainsi qu’une terrasse avec jacuzzi, en 2014, selon elle. En effet, la municipalité de l’époque n’avait pas accepté ou rejeté sa demande dans un délai légal de deux mois après le dépôt de la demande. Elle estimait donc avoir reçu un permis de construire « tacite ».

« Le permis de construire tacite naît du silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction d’une demande d’autorisation. À l’expiration de ce délai, et faute pour l’administration d’avoir notifié une décision expresse d’acceptation ou de rejet dans ledit délai, le permis de construire est réputé obtenu de manière tacite (articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme) », selon le cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’urbanisme, Carole Cayssials. Sur ces 500.000 €, la propriétaire réclamait 30.000 € pour préjudice moral et 470.000 € « à titre préventif » pour le « préjudice financier lié à l’exécution sans cause de travaux, puis à l’engagement de frais de démolition, assortis d’éventuelles condamnations », détaille Actu.fr .

Le tribunal administratif a toutefois rejeté sa requête, dans un jugement du 18 octobre dernier expliquant qu’elle « avait pleinement connaissance, au moment où elle a réalisé les travaux d’extension, que ceux-ci n’étaient pas autorisés et qu’elle s’exposait ainsi à une action devant la juridiction judiciaire aux fins de démolition ». Les juges ont condamné la propriétaire à verser 1500 € à la commune du Pouliguen pour rembourser ses frais de justice.

Un permis de construire illégal

Ce n’est pas la première fois que sa demande est rejetée par le tribunal. Alors que des voisins avaient dénoncé ces travaux et avaient réclamé la démolition en urgence de la construction litigieuse au juge des référées, celui-ci avait considéré que la propriétaire bénéficiait d’un permis de construire «tacite» mais le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d’appel avaient ensuite dénoncé l’illégalité de ce permis de construire «tacite». La propriétaire n’avait toutefois pas abandonné la partie au printemps dernier et avait demandé au tribunal administratif d’annuler la délibération du conseil municipal qui avait autorisé le nouveau maire à saisir la justice civile pour procéder à la démolition de son extension en juillet 2020. La justice administrative s’était toutefois estimée juridiquement «incompétente» pour trancher ce litige.

C’est là que la propriétaire a demandé à la commune de lui verser 500.000 euros « en réparation des fautes commises lors de l’instruction de sa demande de permis de construire ». Non seulement elle n’a pas obtenu cette somme mais en plus elle est condamnée à verser 1500 € à la commune. « Si la requérante se prévaut de l’ambiguïté de la commune, qui lui a par deux fois transmis des informations la laissant croire qu’elle pouvait être titulaire d’un permis de construire tacite, la première fois en lui délivrant un accusé de réception erroné, la seconde fois en faisant état à tort de la délivrance d’un tel permis […], ces informations ont à chaque fois été rectifiées et ce, avant que Madame n’entreprenne les travaux d’extension de la villa », ont avancé les juges, selon Actu.fr.