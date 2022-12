PER : un bon plan pour la retraite des professions libérales

Pour les travailleurs non-salariés, le Plan d’épargne retraite (PER) a succédé au contrat Madelin. (© DR)

Pour les travailleurs non-salariés, le Plan d’épargne retraite (PER) a succédé au contrat Madelin. Réduction fiscale, sortie en capital, aucun versement imposé… Autant d'attraits pour ces professions libérales ou indépendantes qui doivent, plus encore que les salariés, anticiper une forte baisse de revenus à la retraite.

«Un professionnel libéral consacre moins de 10% de ses revenus en cotisations obligatoires pour sa retraite. Un salarié, c’est presque 30% si l'on compte les cotisations salariales et patronales», souligne Jérôme de Villèle, directeur général d’Ampli Mutuelle, spécialiste des professionnels libéraux et indépendants.

À revenu égal en activité et vu le faible niveau de cotisations obligatoires, le montant de la retraite (le taux de remplacement) d'un professionnel libéral est, par conséquent, beaucoup moins élevé que celui d'un salarié où l'employeur cotise pour vous. «C’est la raison pour laquelle un travailleur non salarié doit impérativement épargner lors de sa vie active pour se constituer sa propre retraite et anticiper la forte perte de revenus», poursuit Jérôme de Villèle.

Afin d’inciter les professions libérales et les indépendants à épargner, le plan d’épargne retraite (PER) - tout comme son prédécesseur le contrat Madelin qui n’est plus commercialisé même si on peut encore alimenter les contrats ouverts - bénéficie d’une carotte fiscale, souvent plus favorable que pour les salariés.

Le choix entre deux plafonds de déduction fiscale

En effet, si vous avez un statut de travailleur non-salarié (TNS) - commerçant, artisan, chef d’entreprise, profession libérale, agriculteur -, vous pouvez déduire les sommes versées sur