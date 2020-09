PER individuel : 210 000 contrats ouverts depuis son lancement, un succès ?

Le PER individuel est le nouveau produit d'épargne retraite lancé dans le cadre de la loi Pacte le 1er octobre 2019 (Crédit photo: Fotolia)

Selon les chiffres à fin juin 2020 de la FFA, relayés par Le Figaro, près de 210 000 PER individuels ont été souscrits depuis le lancement le 1er octobre 2019. Un succès ?

Le PER individuel est le nouveau produit d'épargne retraite lancé dans le cadre de la loi Pacte le 1er octobre 2019. Il a vocation à remplacer le PERP et le contrat retraite Madelin qui seront fermés à la commercialisation à partir du 1er octobre prochain.

Selon les chiffres à fin juin 2020 de la FFA (Fédération française de l'assurance), relayés par Le Figaro, près de 210 000 PER individuels ont été souscrits depuis le lancement. L'encours s'établit à 1,5 milliard d'euros.

Au début de l'année, Bruno Le Maire, le Ministre de l'économie et des finances, avait annoncé que 84 000 PER avaient été ouverts à la fin 2019 (soit trois mois après le lancement), « le plus grand succès » obtenu pour un lancement d'un produit financier selon lui.

À titre de comparaison, le contrat retraite Madelin a été lancé en 1994 et le PERP en 2003. On dénombre aujourd'hui environ 3 millions de contrats. Durant la première année de son lancement, plus de 1,2 million de PERP ont e?te? souscrits. Du côté du contrat retraite Madelin, 90 000 adhésions avaient été enregistrées en 1994. Sur ces dernières années, un peu plus de 60 000 contrats retraite Madelin et plus de 100 000 PERP sont ouverts tous les ans (sauf 2018).

Bien que probablement freinée par la crise sanitaire, la dynamique du nombre d'ouverture de PER individuels devrait s'accélérer en fin d'année, dernière ligne droite pour bénéficier d'une déduction d'impôt sur les revenus 2020. D'autant plus que le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour favoriser les ouvertures de PER individuels.

Un marché de transfert

Le gouvernement a mis en place des mesures pour inciter les épargnants à transférer leur épargne vers le PER. Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2023, tout rachat d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans fera l'objet d'un abattement fiscal doublé par rapport aux règles habituelles, à condition que les sommes soit réinvesties dans un PER et que le rachat soit effectué au moins 5 ans avant le départ en retraite.

Par ailleurs, du côté des assureurs, les PER devront être regroupés au sein d'un canton épargne retraite avant le 1er janvier 2023. D'ici là, ils peuvent intégrer au canton du PER les produits d'épargne-retraite actuels, parmi lesquels les PERP et contrats Madelin.

Le PER, plus souple que le PERP et le contrat retraite Madelin

Avec le PER, l'épargnant bénéficie d'une plus grande souplesse.

Pendant la phase d'épargne, le PER offre la possibilité de débloquer son épargne pour l'achat de la résidence principale. À la retraite, il peut choisir de disposer de son épargne en rente viagère ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée.

Comme pour les contrats PERP et Madelin, les sommes versées sur le PER individuel sont déductibles des revenus imposables et sont fiscalisées à la sortie. Mais avec le PER, le titulaire peut également choisir de ne pas bénéficier l'avantage fiscal à l'entrée. Dans ce cas, il bénéficiera d'un avantage fiscal à la sortie : pour les sommes qui n'ont pas donné lieu à déduction, l'imposition ne portera que sur les produits du capital.