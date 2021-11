Pénurie de logements: le bâtiment craint une «grave crise sociale»

Le président de la Fédération française du bâtiment exhorte le gouvernement à faire du logement une «grande cause nationale».

«Sauver le pouvoir d’achat!» Le président de la Fédération du bâtiment (FBB) sait parler aux Français. À moins de 5 mois de la présidentielle, Olivier Salleron, qui a reçu la semaine dernière les 8 candidats déclarés à l’élection présidentielle, lors du 9e sommet de la construction exhorte le gouvernement et les candidats à l’élection suprême, à relancer la construction de logements. Pourtant, le secteur a retrouvé son niveau d’avant-crise avec 464.000 permis de construire cumulés ces 12 derniers mois, si l’on en croit les chiffres du gouvernement (voir le graphique ci-dessous).

Mais ce résultat est en trompe-l’œil. Le secteur n’a fait que rattraper le retard accumulé pendant la période d’inactivité et pas au-delà. Les blocages que dénonce fréquemment la profession semblent persister: la difficulté d’obtenir des permis, de trouver des terrains disponibles et le poids croissant des normes de construction. À cela s’ajoute la pénurie de main-d’œuvre et de matériaux qui rallongent les délais et augmentent les coûts. Conséquence: le nombre de mises en chantier plafonne déjà. Et Olivier Salleron milite pour un ministère de la Construction, rattaché à Bercy. «Il faut faire du logement une grande cause nationale, martèle ce Périgourdin de 53 ans fait chevalier de la Légion d’honneur la semaine dernière, lors d’un séminaire organisé par le Pôle Habitat-FFB (constructeurs de maisons, promoteurs, rénonvateurs, aménageurs) à Lisbonne. Si la crise du logement n’est pas réglée rapidement, je redoute une crise sociale dans les 2 à 5 ans à venir. Elle peut faire sortir des gilets écarlates».

Le logement, pas une priorité des Français

Problème: comme souvent lors des élections présidentielles, le logement est mis de côté. Et ne revient sur le devant de la scène qu’au travers de polémiques comme celles sur les maisons individuelles. Sans doute parce que, étrangement, qu’il ne semble pas être une des principales préoccupations des Français. Un récent sondage Odoxa, qui fait du pouvoir d’achat, leur priorité absolue, le confirme. «Le gain de pouvoir d’achat passe aussi par la baisse du coût du logement, souligne Grégory Monod, président du Pôle-Habitat-FFB qui représente notamment les constructeurs de maisons. N’oublions pas que les Français consacrent 25% de leur budget au logement!».

Et ce d’autant plus que la crise du Covid a non seulement fragilisé les plus modestes et les plus jeunes, mais a aussi révélé une «démotropolisation» et une envie des Français d’acheter plus grand dans les villes moyennes, autrefois délaissées. Résultat: le prix des logements augmente et pousse certains ménages à s’excentrer. Sans compter le prix du foncier qui, en moins de 20 ans, a quasiment triplé, selon une étude des notaires. «Nous réclamons une réforme profonde de la fiscalité foncière, aujourd’hui trop favorable à la rétention», affirme Olivier Salleron.

Le président de la FFB, qui plaide pour la densification, appelle donc à une relance des permis de construire qui pourront être déposés en ligne dès le 1er janvier 2022. Et face à la réticence de certains maires, les professionnels de la construction souhaiteraient que ce soit le préfet qui délivre le fameux sésame. Comme pour les logements sociaux. Problème: pour l’heure, le gouvernement préfère manier la carotte - aide de 1500 euros par logement - plutôt que le bâton. Même si Jean Castex a récemment reconnu que certains élus «ont fait comme profession de foi de moins construire». Mais «avec la suppression de la taxe d’habitation et la fin de l’exonération de la taxe foncière pour les logements neufs, les maires n’ont plus intérêt à construire», déplore un professionnel.