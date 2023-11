Petites retraites : pourquoi 1 million de retraités attendent encore la revalorisation de leur pension ?

(Crédits photo: © bilderstoeckchen - stock.adobe.com)

Vous êtes retraité, et vous attendez la revalorisation promise par le gouvernement ? Si 500 000 retraités ont déjà touché cette majoration, 1,2 million de personnes sont encore dans l'attente.

Au-delà du recul de l'âge de départ, la récente réforme des retraites s'est accompagnée de la promesse d'une revalorisation des plus petites pensions. C'est chose faite pour 500 000 retraités… mais plus d'un million de bénéficiaires n'ont pas encore perçu cette majoration exceptionnelle. Pourquoi se fait-elle attendre, et quand cette revalorisation aura-t-elle lieu ? Les réponses de l'Assurance retraite.

Une majoration exceptionnelle des retraites pouvant atteindre 100 euros par mois

Bonne nouvelle pour 500 000 retraités : certaines petites pensions versées au mois d'octobre 2023, au titre du mois de septembre, ont été revalorisées. En moyenne, ce sont ainsi 50 euros mensuels qui se sont ajoutés au montant des plus petites retraites selon les chiffres fournis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à la fin du mois d'octobre. Rappelons que, au maximum, la hausse prévue peut atteindre 100 euros par mois.

Cette revalorisation fait suite à la publication de la circulaire précisant les modalités de calcul applicables le 2 novembre par la Cnav. Pour en bénéficier, il faut "justifier d'une durée d'assurance cotisée à l'ensemble des régimes de base obligatoires (français et étrangers), égale ou supérieure à 120 trimestres". Autrement dit : il faut percevoir le minimum contributif majoré, et pas uniquement le minimum contributif "simple", ou MiCo.

A lire aussi : Retraites : la promesse d'une pension minimale de 1 200 euros n'est-elle qu'une illusion ?

1,2 million de retraités dans l'attente de la revalorisation de leur pension

En principe, cette "majoration exceptionnelle des retraites personnelles" devrait concerner 1,2 million de personnes supplémentaires. En effet, le gouvernement avait tablé sur un total de 1,7 million de bénéficiaires, et, avec seulement 500 000 retraites revalorisées, ce chiffre est encore loin d'avoir été atteint. Les retraités aux plus petites pensions, et percevant le minimum contributif majoré, peuvent donc encore espérer voir leurs revenus augmenter.

En effet, la première salve de revalorisation concerne les dossiers les plus simples à traiter pour l'Assurance retraite. Il s'agit donc, pour l'essentiel, des jeunes retraités et des personnes ayant eu des carrières faciles à retracer. Pour les autres, il faudra se montrer patient, puisque la majoration exceptionnelle devrait intervenir en plusieurs salves, dont une au printemps, et ce jusqu'en octobre 2024. Les derniers retraités concernés devraient donc voir le changement apparaître au titre de leur pension de retraite de septembre 2024.

Bon à savoir : bien que la majoration des 1,2 million de bénéficiaires restants n'intervienne qu'en 2024, celle-ci sera appliquée de façon rétroactive. Autrement dit : les sommes qui auraient dû être versées depuis septembre 2023 seront remboursées aux retraités concernés.

À quel niveau de revalorisation des petites retraites faut-il s'attendre ?

S'il est possible de percevoir une hausse de 100 euros par mois sur sa pension de retraite, ce montant ne constitue pas un forfait, mais uniquement un plafond.

Notez que, par ailleurs, la majoration ne peut pas porter le montant de la pension de base au-delà du plafond actuel, soit 847,57 euros mensuels. Les prochaines salves de majoration devraient néanmoins permettre des revalorisations plus importantes que celles déjà intervenues, et pour cause : ceux-ci sont partis il y a plus longtemps, moyennant généralement une retraite plus faible. La moyenne globale des revalorisations des petites retraites devrait ainsi atteindre les 60 euros par mois.