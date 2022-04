Pension alimentaire et prestation compensatoire : toutes les exonérations fiscales

Les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires sont imposables. (© Phovoir/adobestock)

Les pensions alimentaires reçues de vos proches en vertu d’une obligation prévue au Code civil (articles 205 et suivants) ou d’un jugement sont imposables et doivent figurer dans votre déclaration 2022 de revenus. Mais il y a de nombreuses exonérations et astuces à connaître pour réduire votre facture fiscale en toute légalité.

Si vous êtes dans le besoin, la pension alimentaire que vous versent vos parents ou vos enfants pour vous aider à vivre est imposable entre vos mains (comme une pension de retraite) à hauteur du montant qu’ils déduisent de leurs revenus imposables.

Vous devez également déclarer la pension reçue de votre conjoint pendant l’instance de divorce au titre de sa contribution aux charges du mariage, si vous faites l’objet d’une imposition séparée, et celle qu’il vous verse après le divorce pour l’entretien de vos enfants mineurs communs qui sont à votre charge sur le plan fiscal.

Seule exception, si vous avez des revenus très modestes, vos frais d’hospitalisation ou de maison de retraite pris en charge directement par vos ascendants ou vos descendants ne constituent pas une pension alimentaire imposable, bien qu’ils puissent les déduire de leurs revenus imposables Si vous recevez une aide financière d’une autre personne (un oncle, un cousin, un ami), elle n’est pas non plus imposable et vous n’avez pas à la déclarer.

Prestation compensatoire : ne déclarez que la part déduite par votre «ex»

Si, après un divorce, votre ex-époux a été condamné à vous verser une prestation compensatoire, elle est imposable entre vos mains (comme une pension alimentaire) à hauteur du montant qu’il déduit de ses revenus imposables.

Autrement dit, vous devez déclarer la prestation reçue sous