PEAC : n'oubliez pas de les inclure dans votre déclaration de revenus / iStock.com - wutwhanfoto

Un outil d’épargne intéressant pour la transition écologique

Destiné aux jeunes de moins de 21 ans, le PEAC permet d’investir dans des projets labellisés « Investissement social responsable » ou « France finance verte ». Les gains générés par ces placements, qu’ils s’agissent d’intérêts ou de plus-values, sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à condition qu’ils soient réinvestis au sein du plan. Cette exonération vise à encourager les jeunes générations à soutenir activement la transition écologique tout en constituant une épargne.

Une déclaration fiscale obligatoire

Malgré cette exonération, le décret précise que les gains nets réalisés doivent impérativement être déclarés dans votre déclaration de revenus. Ces montants, bien que non imposables directement, sont intégrés au revenu fiscal de référence. Ce dernier sert de base pour le calcul de droits à certaines aides sociales ou avantages fiscaux. Par exemple, une augmentation du revenu fiscal de référence peut réduire l’accès à des dispositifs comme les bourses ou des exonérations locales. Les gestionnaires de PEAC, qu’il s’agisse de banques, d’assurances ou d’autres établissements habilités, ont également des obligations déclaratives. Chaque année, ils doivent transmettre à l’administration fiscale des informations détaillées : identité du titulaire, date d’ouverture du plan, montants versés et éventuellement retirés, ainsi que les gains réalisés.

Respect des conditions pour bénéficier des avantages

Pour maintenir les avantages fiscaux, certaines règles strictes doivent être suivies. Les fonds doivent rester bloqués jusqu’à la majorité du titulaire, sauf cas exceptionnels comme l’invalidité ou le décès d’un parent. Les retraits partiels sont autorisés après cinq ans, mais uniquement à partir de 18 ans. Si ces conditions ne sont pas respectées, les gains deviennent imposables au titre des plus-values mobilières, ce qui peut entraîner une imposition forfaitaire de 12,8 %, assortie de prélèvements sociaux de 17,2 %.

Pourquoi est-ce obligatoire ?

Cette obligation déclarative vise à assurer la transparence fiscale tout en évitant les abus. Les gains exonérés influencent indirectement les finances publiques via leur impact sur les calculs des aides ou des exonérations. En obligeant les contribuables à signaler ces montants, l’administration fiscale garantit une meilleure gestion des ressources et veille à la conformité avec les objectifs du PEAC. Si ce dernier constitue une opportunité intéressante pour les jeunes épargnants de financer des projets écologiques tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, il implique également des responsabilités. En omettant de déclarer les gains, même exonérés, vous risquez des sanctions ou la perte de certains avantages. Pour éviter toute déconvenue, veillez à bien intégrer ces montants dans votre déclaration de revenus et à respecter scrupuleusement les conditions du plan.