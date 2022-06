«Payer moins d’impôts sur nos loyers» : nos conseils à Julie et Paul

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Freepik)

Propriétaire de six biens immobiliers, le couple doit vendre les moins rentables et mettre en place une vraie diversification en Bourse et assurance vie. Sans faire l’impasse sur la prévoyance.

Julie et Paul reviennent de Dubaï. Chaque printemps, ils s’évadent quelques jours sans enfants pour «décompresser et se retrouver». Un plaisir onéreux qu’ils assument. Le couple est pourtant loin de rouler sur l’or. Julie est secrétaire médicale dans une maison de quartier. Son mari travaille dans le bâtiment. Il est responsable de la rénovation d’un parc de logements HLM.

Leur secret : une gestion budgétaire très rigoureuse. Julie avoue, sourire aux lèvres, faire ses courses alimentaires dans plusieurs supermarchés pour économiser quelques centimes sur chaque pot de yaourt ! Mais leur relative aisance financière a aussi une autre explication...

Paul et Julie investissent dans la pierre à crédit. Ils achètent de petits logements à prix contenus dans la banlieue lilloise, les rénovent, en mettant la main à la pâte, puis les louent et remboursent les banques avec les loyers qu’ils encaissent. Une stratégie chronophage mais gagnante qui permet de s’enrichir sans capital de départ, sans revenus professionnels très élevés et sans connaissances particulières.

En charge des investissements immobiliers au sein du couple, Paul nous a contactés parce qu’il s’inquiète pour l’avenir malgré une situation patrimoniale des plus enviable. Son problème : les impôts ! Jusqu’à présent, ils en payaient peu car ils déduisaient beaucoup d’intérêts d’emprunt et de