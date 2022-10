Paris: un bailleur social rembourse 250.000€ de charges à 150 locataires

Paris Habitat a perçu un trop-plein de charges de gaz depuis 2019 pour un immeuble flambant neuf dans le 15e arrondissement.

Voilà une erreur qui coûte cher à Paris Habitat! Le principal bailleur social de la capitale (plus de 125.000 logements sous gestion) doit rembourser 250.000 euros à quelque 150 locataires d’un immeuble flambant neuf du 15e arrondissement, selon Le Parisien . Soit près de 1700 euros par personne. Une somme non négligeable qui représente jusqu’à 2 ou trois mois de loyers pour les occupants les plus modestes, selon le collectif de locataires Amicale Paris Plaine App 15.

La raison du litige qui a débuté en 2019? Un trop-plein de charges de gaz perçu par le bailleur social. « On s’est rendu compte (en 2019) qu’on n’avait pas eu de régulation de charges comme chaque année , se souvient Pascal Batista, président du collectif. Idem en 2020 et en 2021 .» Le collectif affirme avoir averti le bailleur social qui aurait évoqué, à l’époque, « des retards, sans précision ». Les locataires alertent l’association de consommateurs CLCV puis la mairie du 15e, en avril dernier, qui organise une réunion de conciliation à laquelle assiste un représentant de Paris Habitat. Philippe Goujon exige du bailleur social qu’il rembourse les locataires. Ce qu’il fait, après un bras de fer de deux ans.

Incident «rare»

Paris Habitat, qui affirme que « les dernières régulations arrivent ce mois-ci », reconnaît l’incident mais assure qu’il est « rare ». « À l’origine, il y a le compteur de gaz de l’immeuble qui semblait défectueux , explique un cadre du bailleur social. En se basant sur la consommation de nos autres immeubles neufs, cela nous semblait anormalement bas. On a donc décidé de facturer les charges selon les barèmes habituels, tout en demandant à GRDF de vérifier son compteur ».

Un administrateur de Paris Habitat qui représente les locataires pour la CLCV, réfute l’idée qu’il s’agisse d’un cas isolé. «(À la CLCV ), on est débordé par des demandes de locataires HLM qui dénoncent des charges indues et opaques », affirme Jean-Jacques Anding. En cause notamment une ligne de charges intitulées «OD» pour «opérations diverses». Ou encore l’installation en double, par erreur, de détecteurs de fumée, facturés aux locataires. « Il n’y a évidemment pas de malhonnêteté mais Paris Habitat ne fait pas dans la dentelle », insiste Jean-Jacques Anding. Ce à quoi rétorque Paris Habitat: « Nous ne sommes pas une entreprise artisanale mais industrielle ».