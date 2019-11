Paris : Les appartements au 5e étage dans le XVIIIe seraient les plus bruyants

Les XVIII, XVII et VII arrondissements sont les quartiers les plus bruyants de la capitale, selon une étude de Flatlooker. On y apprend également que le 5e étage est le plus bruyant.

Au moment d'acheter ou de louer un logement, le bruit est un critère qui revient souvent. Flatlooker, dans une étude publiée ce mercredi 20 novembre et relayée par BFM Immo, a donc voulu établir le palmarès des quartiers parisiens les plus bruyants. La start-up, spécialisée dans la gestion locative, a ainsi mesuré l'intensité sonore à l'intérieur de 1 500 appartements de la capitale.

Selon les chiffres dévoilés par Flatlooker, c'est le XVIIIe arrondissement qui est le plus bruyant. Le sonomètre a affiché 59,1 décibels en moyenne. Le bruit est présent « notamment du côté des quartiers de la Goutte-d'or et de la Chapelle, du fait de la grande concentration de terrasses de restaurants et de bars » indique Nicolas Goyet, co-fondateur de Flatlooker, dans un communiqué.

Le IIe arrondissement est le moins bruyant

Le XVIIe (56,5 décibels) arrive juste derrière, plombé par « l'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles ». Le VIIe arrondissement (55,7 décibels) complète le podium. Sans surprise, les arrondissements où les voitures sont moins présentes s'en tirent mieux. C'est vrai dans le IIe arrondissement (42,3 décibels) ou le IXe (43,5 décibels).

L'écart entre les logements qui donnent sur cour et ceux qui donnent sur la rue n'est pas négligeable. Dans le premier cas, on obtient une moyenne de 37 décibels fenêtres fermées et 43,2 décibels fenêtres ouvertes. Dans le second cas, les mesures atteignent en moyenne 38,4 décibels et 48,5 décibels.

Le 5e étage à éviter

Plus surprenant, le bruit a tendance à s'intensifier quand on monte dans les étages. Les appartements situés au 5e étage sont ainsi les plus bruyants : 47,1 décibels, contre 43,9 pour un rez-de-chaussée. « Du fait de la réverbération du bruit sur les façades, les étages élevés ne sont pas les plus calmes, expliquent Nicolas Goyet. A partir du 7e étage, le logement est suffisamment haut pour que le bruit de la rue se fasse moins entendre ».

Un environnement bruyant peut avoir un impact sur le prix du logement. La décote peut aller de 10 à 20% selon une étude de 2016 réalisée par le cabinet EY.