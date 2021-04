Paris : le prix des loyers des studios enregistre une baisse inédite

Dans les arrondissements les plus touristiques de la capitale, la baisse des loyers atteint 4 % à 5 %. (Pixabay / Dan Novac)

En raison de la crise sanitaire, les propriétaires sont poussés à baisser les loyers des studios mis en location à Paris. La demande est en baisse et un contingent de logements provenant de locations touristiques vient grossir l'offre. Au premier trimestre, la baisse des loyers des studios est de 2 %.

En cette période de pandémie, le marché de la location à Paris accuse le coup car les étudiants quittent la capitale. Les loyers des studios, largement occupés par les jeunes, ont baissé de 2 % au premier trimestre 2021, selon une étude réalisée par Locservice et relayée par Le Figaro.

Une chute de 30 % des demandes de location

Selon le responsable de Locservice, l'encadrement des loyers n'a rien à voir avec cette baisse, qui est due selon lui à la baisse de la demande et donc l'augmentation de l'offre. Outre les étudiants mettant fin à leur bail, les logements placés sur la plateforme Airbnb viennent rejoindre le contingent de logements mis en location sur le marché. Dans les arrondissements les plus touristiques (IIe, IIIe, VIe et VIIe), la baisse des loyers atteint 4 % à 5 %. Dans les XIIIe, XIXe et XXe arrondissements de la capitale, les loyers sont pratiquement stables.

La tension locative est en baisse depuis le début de l'année. Ainsi, un propriétaire reçoit à peine 2 demandes contre une de plus en janvier, ce qui représente une chute de 30 %, note Le Figaro. Compte tenu de cette situation, les locations meublées sont en augmentation. Elles atteignent 75 %, contre 70 % en janvier 2020. En considérant la région Ile-de-France, la progression est plus flagrante : 58 % contre 49 % en janvier 2020.

La location longue durée est privilégiée

Le modèle de la location longue durée est maintenant privilégié face à la location courte durée de type Airbnb. « Il est souvent plus rentable pour un propriétaire de louer légèrement moins cher pour être sûr de louer rapidement et de conserver son locataire », explique le responsable. Toutefois, certains propriétaires préfèrent mettre en vente leur bien plutôt que de faire face à des baisses de loyers ou à une vacance prolongée du logement.