Paris: Dati accuse Hidalgo d’être un «spéculateur» immobilier

La maire du 7e et cinq autres élus de droite de Paris dénoncent la «socialisation» de l’immobilier qui exclut les classes moyennes.

En pleine crise, le logement commence à faire parler les politiques. À Paris, Rachida Dati accuse, avec cinq maires de droite, Anne Hidalgo de faire de la spéculation. Si une dizaine de milliers d’habitants fuient la capitale chaque année, depuis près de 10 ans, c’est la faute de la maire de Paris. « La Ville fait évidemment peser la responsabilité de cette fuite sur la seule loi du marché immobilier, ce qui évite toute remise en question car, s’il y a un spéculateur dans l’affaire, c’est d’abord Anne Hidalgo », dénoncent Rachida Dati et cinq autres maires d’arrondissement (Jean-Pierre Lecoq, 6e, Jeanne D’Hauteserre, 8e, Philippe Goujon, 15e, Francis Szpiner, 16e, et Geoffroy Boulard, 17e) dans une tribune publiée dans Le Point .

Les six signataires pointent du doigt « l’effet d’éviction immobilière » causé par « la préemption à prix d’or de logements » qui, selon eux, « raréfie l’offre privée ». Qui dit offre rare, dit hausse des prix. Les élus de droite font référence à la transformation de logements libres en HLM. Un montage classique - appelé logements conventionnés - usé fréquemment par la mairie de Paris que ses opposants n’hésitent pas à qualifier d’« enfumage » et destinée à gonfler le nombre de logements sociaux dans la capitale. « Depuis 2014, deux tiers des logements sociaux réalisés ne sont que la transformation de logements libres en logements sociaux », affirment les opposants de droite.

«Renoncer à la politique du chiffre»

D’ici 2035, Anne Hidalgo vise 40% de «logements publics» dont 30% de logements sociaux et 10% de logements intermédiaires. Actuellement, Paris compte environ 25% de HLM financés. La mairie de Paris espère atteindre son objectif grâce à la révision du Plan local d’urbanisme - le dernier datant de 2006 - qui doit présenter le futur visage de la capitale et doit être examiné par le Conseil de Paris le 5 juin. « La politique de la mairie de Paris, en apparence très sociale, détruit en fait toute mixité pour des immeubles et des quartiers entiers, principalement dans le centre et le Nord-Est parisien », critiquent les auteurs de la tribune.

Et, selon eux, ce sont les classes moyennes qui sont les grands perdants de cette politique en subissant la hausse des prix de l’immobilier et l’envolée de la taxe foncière et « en se faisant exclure de l’offre de logements publics ». Car ces ménages sont trop riches pour y habiter et pas assez pour loger dans des logements privés . La faute à la « socialisation du marché immobilier dans une ville attirant une clientèle de plus en plus internationale » que critiquent les élus de droite. « Seuls les plus aisés et les plus aidés pourront bientôt se loger à Paris, empêchant les classes populaires et moyennes de s’y ancrer durablement.» Et d’asséner à la maire de Paris: « Il faut renoncer à la politique du chiffre pour loger mieux et ceux qui font vivre Paris ».