Quelle est la durée de placement recommandée pour une SCPI ?

Investir dans une SCPI, c'est accéder à l'immobilier via un placement collectif. Comme tout investissement, la durée de détention influence fortement la performance et la sécurité du capital. Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de durée unique valable pour tous : l'horizon de placement dépend de vos objectifs, de votre stratégie et du type de SCPI choisi.

Le long terme : la recommandation la plus fréquente

Dans le monde des SCPI, une petite phrase revient souvent : “on meurt avec sa SCPI”. Derrière l'humour, une vérité simple : c'est un placement qui se construit sur le temps long.

Les SCPI reposent sur de l'immobilier, un actif qui se valorise progressivement et traverse des cycles économiques pouvant durer plusieurs années. C'est pourquoi il est généralement recommandé de conserver ses parts au moins 8 à 10 ans, une durée cohérente avec le rythme naturel de l'immobilier et essentielle pour lisser les aléas du marché.

Cet horizon permet :

• De lisser les cycles immobiliers,

• D'amortir les frais d'entrée,

• D'optimiser la performance globale (rendement et éventuelle revalorisation).

Un horizon long réduit aussi le risque de vendre pendant une phase défavorable du marché. A noter : les frais d'entrée, souvent compris entre 8 % et 12 % (source : ASPIM), nécessitent du temps pour être compensés par les revenus et la valorisation.

Des horizons plus courts : possibles mais à évaluer

Un placement de 3 à 7 ans peut être envisagé dans certains cas (source : ASPIM, marché du démembrement) :

• Certaines SCPI récentes appliquent des frais réduits, facilitant une sortie anticipée. Cependant, cette réduction s'accompagne souvent de frais de gestion plus élevés. Il est donc essentiel d'analyser la structure des frais, car ces coûts peuvent impacter la performance nette en cas de sortie anticipée.

• En démembrement de propriété, la durée est fixée par contrat, souvent entre 3 et 10 ans.

• Pour des objectifs fiscaux spécifiques (par exemple, absence de revenus en nue-propriété), une durée plus courte peut être cohérente.

Attention : un horizon court peut limiter le rendement, surtout si le marché connaît une baisse temporaire. De plus, la liquidité des parts n'est jamais garantie : une revente rapide peut prendre plusieurs mois.

Des horizons plus longs, pour plus de stabilité

Certains investisseurs conservent leurs parts 10 à 15 ans ou plus selon l'ASPIM. Ce choix vise à :

• Percevoir des revenus réguliers sur une longue période,

• Profiter des revalorisations potentielles,

• Éviter une vente en période baissière.

Cette stratégie est souvent adoptée pour préparer la retraite ou sécuriser un complément de revenus durable. Plus la durée est longue, plus l'impact des fluctuations du marché est atténué.

Comment choisir votre durée ?

Pour déterminer la durée idéale, commencez par clarifier votre objectif :

• Objectif de revenus réguliers : privilégier 8 à 10 ans minimum pour amortir les frais et lisser les cycles.

• Objectif de diversification : une durée de 5 à 7 ans peut être envisagée, sous réserve d'une SCPI à frais réduits et d'une analyse des frais de gestion.

• Objectif fiscal (démembrement) : durée définie au contrat, généralement 3 à 10 ans.

• Besoin de flexibilité : opter pour une SCPI sans frais de souscription ou avec des frais réduits peut faciliter une sortie plus rapide, mais il convient d'évaluer attentivement la structure des frais et la liquidité.

En résumé, il n'existe pas une seule durée « idéale » pour investir en SCPI. L'horizon 8 à 10 ans reste la référence du marché selon l'ASPIM, car il permet de lisser les cycles immobiliers et d'amortir les frais. Ensuite, la durée dépendra des objectifs, des contraintes et du type de SCPI choisi.

Vous souhaitez diversifier votre épargne à travers un investissement dans une SCPI ? Zoom sur la SCPI Mistral Sélection

Gérée par Swiss Life Asset Managers France, Mistral Sélection est une SCPI diversifiée qui se distingue par plusieurs caractéristiques adaptées aux épargnants en quête de flexibilité et de performance.

Sans frais d'entrée, la SCPI Mistral Sélection ne prélève pas de frais liés à la souscription (sous réserve de rester investi un minimum de 6 ans). Cette structure de frais permet de réduire le temps nécessaire pour amortir les coûts et rend l'investissement plus adapté à des horizons de placement variés.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.