Paris : dans certains quartiers, les habitants excédés par la présence constante des touristes

La présence constante des touristes dans certaines artères et leurs incivilités poussent les riverains à bout. (Photo d'illustration) (Philriley427 / Pixabay)

Le retour des touristes à Paris après la pandémie de Covid-19 n'est pas du goût des habitants des quartiers les plus touristiques de la capitale, comme le VIIe, le XIIe ou le XVIIIe arrondissement. Ils sont nombreux à dénoncer les incivilités des voyageurs et les désagréments liés à l'afflux touristique. Mais les pouvoirs publics disposent de peu d'options pour soulager les riverains.

Paris est toujours la première destination touristique au monde. Rien qu’au premier trimestre 2023, la capitale française a attiré 11,6 millions de touristes, un niveau équivalent à l'affluence pré-Covid-19. Ce retour fait le bonheur des commerçants mais pas des habitants, révèle Le Parisien . Certaines rues subissent en effet des nuisances liées à cette présence constante.

De nombreuses nuisances et incivilités

C'est notamment le cas rue de l'Université, à deux pas de la Tour Eiffel dans le VIIe arrondissement. « Je ne dors plus, il y a du bruit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 » , confie au Parisien la concierge d'un immeuble situé dans cette impasse très connue. Selon les riverains, les touristes sont là jour et nuit, causant des nuisances sonores et laissant leurs déchets au sol ou sur les rebords des fenêtres.

Cette situation dépasse largement le secteur du monument iconique de Paris. À Montmartre, autre quartier très touristique, les habitants sont également à bout. « Le seul moment où je l’aime [ce quartier], c’est entre 6 et 10 h du matin » , déplore une riveraine. Même chose dans la fameuse rue Crémieux, ruelle colorée du XIIe arrondissement, où la tranquillité des locaux est perturbée par les shootings photos et les comportements irrespectueux des touristes.

Quelles solutions ?

Dès 2019 – avant la pandémie –, l’association des riverains de la rue Crémieux (XIIe) avait alerté la mairie, demandant la fermeture de la rue le week-end. Elle n'a malheureusement pas obtenu gain de cause, la municipalité n'y interdisant finalement que les terrasses estivales et les tournages. Dans la rue de l’Université, la mairie du VIIe a interdit la circulation automobile mais cela n'a pas arrangé les choses. Selon certains habitants, la situation a même empiré depuis, précise Le Parisien .

La marge de manœuvre des pouvoirs publics est limitée car il s'agit d'espaces publics. Pour améliorer les conditions de vie des riverains, la mairie du XVIIIe a indiqué avoir renforcé ses équipes propreté et verbalisation à Montmartre, où un projet de piétonisation est également en discussion. Excédés, certains habitants songent tout de même à déménager, notamment avec l'échéance des Jeux olympiques 2024 qui n'arrangeront pas les choses pour eux.