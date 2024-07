Paris, bonnet d’âne du Top 50 des villes où les locations Airbnb sont les plus propres

Un récent palmarès européen a classé 50 villes selon la note de propreté que les visiteurs accordent aux logements Airbnb. Paris finit en queue de peloton.

Peut mieux faire, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans le classement que vient de publier le site de conciergerie Airbnb Guestready, il faut beaucoup de patience pour retrouver Paris dans la liste des 50 villes où la propreté des locations touristiques est la mieux notée. Et pour cause, la capitale arrive en queue de peloton avec Valence (Espagne). Pour établir ce palmarès, la start-up s’est concentrée sur 50 destinations populaires pour les vacanciers et s’est concentrée à chaque fois sur les 100 logements ayant le plus grand nombre de commentaires.

À ce jeu, la Croatie s’adjuge les médailles d’or et d’argent pour Split et Dubrovnik tandis qu’ Athènes décroche le bronze. Les notes sont très élevées: respectivement 4,93 ; 4,92 et 4,89. Un résultat d’autant plus appréciable qu’il se mesure à chaque fois sur plus de 30.000 avis et vient récompenser des villes plutôt bon marché. Split est ainsi la 11e ville la moins chère de ce classement, Dubrovnik étant 10e et Athènes 7e. En France, seule Bordeaux s’en sort honorablement avec une note de 4,84 lui permettant de décrocher une huitième place aux côtés de Munich, Talinn, Riga et Zürich. Cette question de la propreté du logement reste essentielle pour les voyageurs et ce n’est pas un hasard si cet aspect est le premier point qu’Airbnb demande à ses vacanciers d’évaluer pour ensuite déterminer une note globale.

Pas de ville sous la barre de 4,75

« Personne ne veut s’installer dans un logement sale, surtout lorsque l’on voyage et que l’on explore de nouvelles parties du monde, souligne Alexander Limpert, PDG de Guestready. C’est donc très appréciable de constater que ces grandes villes européennes décrochent de très bonnes notes. Même les villes arrivant en queue de classement décrochent des résultats très recommandables, puisqu’aucune des localités présentes dans notre palmarès ne passe sous la barre des 4,75 points.» Il est vrai que la note de Paris reste des plus décentes mais la méthodologie pousse sans doute à surévaluer les scores. Généralement, les établissements s’attirant le plus de commentaires sont les plus «professionnels» et soignent leurs prestations.