Palmarès retraite 2020: les villes où l'immobilier est le plus attrayant

Saint-Hilaire-de-Riez, Challans (Vendée) et Vannes (Morbihan) arrivent en tête du critère «immobilier», le 2e volet de notre classement sur les villes où prendre sa retraite.

Vous êtes retraités et souhaitez changer d'air. Parmi les destinations prisées, figure la Côte Atlantique. On a beaucoup parlé de Bordeaux, de Nantes ou encore de Biarritz. Mais les prix élevés de l'immobilier, dans ces grandes villes, en rebuteront certainement plus d'un, sauf si vous êtes des habitués des tarifs parisiens. Pour y remédier, un autre département pourrait en séduire plus d'un: il s'agit de la Vendée. Un département idéal pour ceux qui souhaitent allier qualité de vie et prix abordables.

Saint-Hilaire de Riez, petite commune d'une dizaine de milliers d'habitants, et Challans, deux fois plus peuplée, figurent, pour le critère immobilier, sur le podium de notre palmarès où il fait bon prendre sa retraite (voir ci-dessous). Ces deux villes à plusieurs dizaines de kilomètres au nord des Sables d'Olonne obtiennent les notes respectives de 17,63/20 et 17,1/20. Des prix peu élevés (autour de 2000 euros le m²) et une fiscalité locale (taxe foncière et taxe d'habitation) moins lourde que la moyenne, deux des trois critères (avec l'évolution des prix depuis quatre ans) que nous avons retenus pour établir nos notes, n'y sont pas étrangers. Notez cependant que nous avons retenu comme critère positif l'augmentation des prix sur 4 ans, preuve d'un dynamisme et d'un pouvoir d'attraction. Ce qui explique que certaines villes déjà chères (critère négatif) dont les prix progressent se retrouvent bien classées.

L'Ouest de la France est décidément à l'honneur pour ce critère immobilier car la troisième ville qui complète le podium, c'est Vannes. La préfecture du département du Morbihan se signale également avec sa faible imposition locale et surtout une envolée des prix (+30% environ depuis quatre ans). Signe d'une attractivité de son marché immobilier.

À noter enfin, sans surprise, qu'aucune des 10 villes les plus peuplées, ne fait partie du top 10 des communes où l'immobilier est attrayant. Et seulement deux de plus de 100.000 habitants y figurent: Limoges, Le Mans et Annecy.