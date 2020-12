Palmarès investir: les villes où vous pouvez louer en toute sécurité

INFOGRAPHIES - Le Figaro Immobilier décline son palmarès «investir» en deux classements. Le second: les villes les plus séduisantes à la location.

Ce mardi, Le Figaro Immobilier vous a dévoilé son palmarès des villes où investir dans les grandes villes, les villes moyennes de la banlieue parisienne et celles en régions. Nous avons décidé de le décliner en deux classements. Mercredi, nous vous avons présenté celui sur les villes les plus séduisantes à l'achat. Ce jeudi, places aux communes où vous pouvez louer en toute sécurité, réparties en trois catégories: les grandes villes, les villes de la banlieue parisienne et les villes moyennes de province.

Les grandes villes

C'est un trio inédit qu'on retrouve en tête de notre classement «grandes villes»: Aix-en-Provence, Annecy - qui forment aussi le duo de tête pour notre palmarès global - et Limoges. D'une part, parce qu'on s'attendait à retrouver plutôt des grandes métropoles aux avant-postes et d'autre part, parce que les deux premières sont loin d'afficher des rendements très attractifs: autour de 4%. Oui mais qui dit rendement élevé, dit souvent risque plus grand. Risque par exemple de ne trouver facilement un locataire pour occuper son bien.

Or, Aix-en-Provence et Annecy ont l'avantage d'afficher les revenus médians les plus élevés de notre classement. De quoi s'assurer de trouver des locataires de qualité. Quant à Limoges, malgré une part de logements vacants plutôt forte (8,9%), elle se distingue par un rendement supérieur à 7% du fait de ses loyers et prix très abordables.

Les villes de banlieue parisienne

Même constat que pour notre précédent classement: le trio de tête n'affiche pas les plus hauts rendements, loin s'en faut (entre 3 et 5%). Mais à Courbevoie (92), premier de notre palmarès, le niveau de vie médian est l'un des plus élevés (près de 30.000 euros par an), comme dans la plupart des villes des Hauts-de-Seine figurant dans notre classement.

À Sartrouville (78), deuxième, la part de logements vacants est l'une des plus faibles (5,3%). Idem à Boulogne-Billancourt (92) (6,8% de logements vacants) qui peut compter aussi sur une demande potentiellement aisée (plus de 32.000 euros de revenus par an).

Les villes moyennes de province

Cap sur la Côte d'Azur pour notre classement «province»! Antibes, Cannes et Cagnes-sur-Mer constituent notre podium des villes les plus séduisantes à la location. Là encore, les rendements sont inférieurs à 5% mais leur part de logements vacants est (très) faible: 3% pour Cannes et entre 5 et 6% pour les deux autres villes. Autre point commun: des revenus médians assez élevés qui assurent une demande locative plutôt solvable.

Suivent deux des trois vainqueurs de notre palmarès global, Bourges et Niort qui se distinguent par des rendements très intéressants (autour de 8%) mais du coup des taux de vacances particulièrement pénalisants (respectivement 14,5% et 8,9%).